Florida’da kritik zirve: Zelenski ve Trump Ukrayna barışını görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik bir barış planını görüşmek üzere 28 Aralık Pazar günü Florida’da bir araya gelecek.

Görüşme, Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde yapılacak.

Toplantının ana gündemi, ABD ve Ukrayna arasında son haftalarda üzerinde çalışılan yaklaşık 20 maddelik bir barış planı olacak.

Zelenski, planın büyük ölçüde hazır olduğunu ancak özellikle Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin geleceği konusunda ciddi anlaşmazlıklar bulunduğunu söyledi.

Rusya, Donbas’ın tamamı üzerinde kontrol talep etmeye devam ediyor.

Ukrayna ise mevcut cephe hattının korunmasını istiyor. ABD tarafı, taraflar arasındaki bu görüş ayrılığını aşmak için bazı ekonomik ve siyasi formüller üzerinde durduklarını ancak bu önerilerin ayrıntılarının henüz netleşmediğini ifade etti.

Zelenski, Donbas konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde, üzerinde anlaşmaya varılan maddelerin Ukrayna halkının oyuna sunulabileceğini ifade etti. Ancak bunun için Rusya’nın en az 60 günlük bir ateşkesi kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşme öncesinde Rusya’nın Kyiv ve diğer bazı Ukrayna şehirlerine yönelik yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemesi dikkat çekti.

Bu saldırılar elektrik ve ısınma altyapısında kesintilere yol açtı. Zelenski, saldırıların barış çabalarını baltalamayı amaçladığını söyledi.

Moskova ise ABD ve Ukrayna’nın hazırladığı barış planının bazı maddelerine karşı çıkıyor ve planın mevcut haliyle kabul edilmesinin zor olduğunu belirtiyor.

Zelenski’nin ABD ziyaretinden önce Kanada Başbakanı ile de görüştüğü ve Kanada’nın Ukrayna’ya yeni bir ekonomik destek paketi açıkladığı bildirildi.

Avrupa ülkeleri de Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü esas alan bir barıştan yana olduklarını yineledi.

Zelenski ile Trump arasındaki bu görüşme, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik sürecin en kritik adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Görüşmeden somut bir ilerleme çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.