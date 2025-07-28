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Flört uygulaması hacklendi: 72 bin fotoğraf, yorumlar ve mesajlar sızdırıldı

Kadınların erkeklerle çıktıkları randevuları anonim olarak yorumlayıp değerlendirebilecekleri bir uygulama olan Tea, veri ihlali yaşadığını ve hackerların 72 bin kullanıcı görüntüsüne erişim sağladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Flört uygulaması hacklendi: 72 bin fotoğraf, yorumlar ve mesajlar sızdırıldı
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Tea sözcüsü Reuters'a hack olayını doğrulayarak, "sistemlerini yetkisiz erişim" tespit ettiklerini ve 13 bin selfie ve hesap doğrulama amacıyla gönderilen fotoğraflı kimlikler ile gönderiler, yorumlar ve doğrudan mesajlardan 59 bin görüntü dahil olmak üzere yaklaşık 72 bin görüntünün ifşa olduğunu söyledi.

Şirket yaptığı açıklamada, "Üçüncü taraf siber güvenlik uzmanlarıyla anlaştık ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için 24 saat çalışıyoruz" dedi ve hiçbir e-posta veya telefon numarasının açığa çıkmadığını, yalnızca Şubat 2024'ten önce kaydolan kullanıcıların etkilendiğini ekledi.

İhlal açıklandı

İhlal ilk olarak cuma günü erken saatlerde 404 Media tarafından bildirildi.

"Kadınlar flört ederken asla güvenliklerinden ödün vermemelidir" sloganını benimseyen uygulama, kayıt olan ve doğrulama sürecinden sonra onaylanan kadınların, ilgilendikleri erkekler hakkında Yelp tarzı yorumlarla anonim olarak bilgi paylaşabileceği bir platform olarak öne çıkıyor.

Uygulama, Instagram'da son birkaç gün içinde iki milyondan fazla kullanıcının uygulamaya katılmak istediğini belirterek, giderek artan bir popülerlik kazanmıştı.

Tea'ya kaydolmak için kullanıcıların selfie çekmeleri gerekiyor ve uygulama, bu fotoğrafların incelendikten sonra silindiğini belirtiyor.

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