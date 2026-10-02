Flydubai pilotu saldırı anını anlattı: “Başkalarının ölmesine izin vermeyecektim”

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Flydubai pilotu Smit Machchhar, Dubai-Tel Aviv seferi sırasında yardımcı pilot tarafından saldırıya uğradı. Machchhar, saldırı sırasında yerde olduğunu ve yardımcısının müdahalesinin devam ettiğini söyledi. Uçağın irtifa kaybettiğini fark ettiğinde ise duruma müdahale etmesi gerektiğini anladığını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede yaşadıklarını anlatan pilot, yaralı halde yerde yatarken kokpit kapısını içeriden açabilmek için son bir hamle yapmaya karar verdiğini belirtti.

“Başkalarının ölmesine izin vermeyecektim”

Machchhar, kokpit kapısını açmasının ardından diğer kişilerin de içeri girerek duruma müdahale ettiğini söyledi. Pilot, kendi hayatını kurtarmak için mücadele ettiğini ancak uçaktaki diğer insanların hayatını tehlikeye atamayacağını bildiğini ifade etti.

Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından yolcular ve mürettebat uçağın kontrolünü yeniden ele geçirdi.

Uçak binlerce metre irtifa kaybetti

Çarşamba günü Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan uçak, yolculuğun yaklaşık iki buçuk saatlik bölümünde 5 bin 200 metreden fazla irtifa kaybetti. Yaşanan olayın ardından uçuş ekibi ve yolcuların müdahalesiyle uçağın kontrolü yeniden sağlandı. Uçak, güvenli şekilde iniş yapabilmek amacıyla Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tabuk kentine yönlendirildi.

Saldırı sırasında yaralanan Machchhar, hastaneye kaldırıldıktan sonra hava yoluyla Abu Dabi'ye sevk edildi. Pilotun sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Machchhar'ı “gerçek bir kahraman” olarak nitelendirdi.

“17 yıldır uçak kullanıyorum”

Machchhar, 17 yıldır pilotluk yaptığını ve uzun yıllara dayanan tecrübesinin olay sırasında uçağın durumunu anlamasına yardımcı olduğunu söyledi. Pilot, gözleri kapalı olsa dahi uçağın başına gelenleri anlayabilecek kadar deneyimli olduğunu ifade etti.

Yaşanan saldırının ardından yolcuların ve mürettebatın müdahalesiyle uçak güvenli şekilde Tabuk'a indirildi.