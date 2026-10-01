Flydubai uçağındaki olay sonrası Trump konuştu: “Ya teröristti ya da dengesizdi”

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Flydubai uçağında yaşanan olay hakkında konuştu. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olay hakkında uzun bir görüşme yaptığını belirterek, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığı yönündeki bilgileri aktardı. Trump, yardımcı pilotun “ya bir terörist ya da dengesiz biri” olabileceğini söyledi.

Uçakta kavga çıktığı iddiası

Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan Flydubai uçağında iki pilot arasında kavga çıktığına ilişkin haberler gündeme gelmişti. İsrail basınında yer alan iddialara göre yardımcı pilotun kaptan pilotu bıçakladığı ve uçağın kontrolünü tehlikeye attığı öne sürüldü. Uçağın daha sonra Suudi Arabistan'ın Tabuk kentine acil iniş yaptığı bildirildi.

Yolcunun kokpite müdahale ettiği öne sürüldü

Trump, Netanyahu'dan aldığı bilgilere dayanarak uçakta bulunan İsrailli bir tesisatçının kokpitten gelen sesleri duyduktan sonra olaya müdahale ettiğini anlattı. Trump'ın aktardığına göre daha önce hiç uçak kullanmamış olan yolcu, kokpite girerek kumandayı aldı ve uçağın yeniden düz uçuşa geçmesini sağladı. Trump, söz konusu kişinin bu müdahaleyi nasıl yapabildiğine ilişkin olarak da Netanyahu'dan aldığı farklı bir bilgiyi paylaştı.

Trump: Anlatılanların doğru olup olmadığını bilmiyorum

ABD Başkanı, aktardığı olayın ayrıntılarını kendisinin bağımsız olarak doğrulamadığını özellikle belirtti. Trump, kamuoyuna aktardığı bilgilerin Netanyahu'dan kendisine ulaşan anlatı olduğunu ve bunların doğru olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

Uçakta dört ABD vatandaşı vardı

ABD Dışişleri Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta dört ABD vatandaşının bulunduğunu doğruladı. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğunun olayla ilgili soruşturmayı yürüten yerel makamlarla temas halinde olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Flydubai, uçakta yaşanan olayın nedeninin ve arkasındaki motivasyonun henüz bilinmediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yardımcı pilotun saldırısının neden gerçekleştiğine ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Trump'ın açıklamaları da bu soruşturma kapsamında henüz doğrulanmış bir bulgu olarak değil, kendisine aktarılan bilgiler olarak değerlendiriliyor.