Forbes 2023 Dünya Milyarderleri Listesi yayımlandı

Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 37 defa dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Forbes Dünya Milyarderleri Listesi’nde bu yıl 2 bin 640 kişi yer alıyor. Dünya genelindeki milyarderlerin neredeyse yarısı geçen yıla göre daha fakir. 28 milyarder listeden çıktı, 150 yeni milyarder geldi.

Dünya genelindeki milyarder sayısı ikinci yıl üst üste düşerken (2022’deki 2.668’den bu yıl 2.640’a), toplam milyarder serveti de piyasalarda sarsıntılı dönemler yaşanması nedeniyle 500 milyar dolar düştü ve 12.2 trilyon dolara geriledi.

En zenginler ve en çok kazananlar

Ultra zenginler içinde geçen 12 ayda en büyük kazançları, İspanyol perakendeci Amancio Ortega (+17,7 milyar dolar), Çin e-ticaret devi Colin Zheng Huang (+18,9 milyar dolar) ve Endonezyalı kömür baronu Low Tuck Kwong (+21,8 milyar dolar) gibi isimler elde etti.

Ancak, Bernard Arnault 2022'yi en iyi geçiren milyarder oldu. LVMH gibi lüks mal üreticilerinin sahibi olan Arnault, rekor satışlar ve karlarla LVMH hisselerini yeni zirvelere taşıdı. Tahmini 211 milyar dolarlık servetiyle Arnault, son bir yılda LVMH hisselerinde %18’lik bir artışla servetine 53 milyar dolar ekledi ve dünyadaki diğer tüm milyarderlerden daha fazla kazandı ve listenin en üst sırasında yer aldı.

Geçen yıl birinci sırada olan Elon Musk, bu yıl ikinci sıraya düştü. Elektrikli araba üreticisi Tesla’nın hisseleri, Nisan 2022’deki 44 milyar dolarlık Twitter satın alma duyurusu sonrası neredeyse %50 düştü.

Musk’ın servet kaybının bir benzerini Amazon’un kurucusu Jeff Bezos yaşadı. Bezos, e-ticaret devi şirketin hisselerindeki %38’lik düşüş nedeniyle, 2022’den bu yana 57 milyar dolar daha fakirleşti ve 114 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer aldı. Yazılım devi Oracle’ın ortak kurucusu Larry Ellison ($107 milyar net değer), dünya genelinde 4. sırayı alırken, yatırım efsanesi Warren Buffett ($106 milyar) 5. sıraya yerleşti.

Listeye yeni milyarderler eklendi

Toplam serveti 344 milyar dolar olan 150 yeni milyarder arasında basketbol oyuncusu LeBron James ve golf oyuncusu Tiger Woods var. Woods ve James’in yanı sıra, Mercedes AMG-Petronas Formula 1 takımının sahibi Toto Wolff da 1 milyar dolarlık servetiyle listede.

Giyim, koku, kozmetik ve cilt bakımı işlerini Estée Lauder’a 2,8 milyar dolara satan Tom Ford da listeye girdi.

En zengin yeni milyarder, enerji içeceği devi Red Bull’un yüzde 49’unu miras alan ve tahmini serveti 37.4 milyar dolan Mark Mateschitz. Babası, kurucu ortak Dietrich Mateschitz’in Ekim ayında ölmesinin ardından Avusturya’nın en zengin, dünyanın ise en zengin 37. kişisi oldu.

Yeni kadın milyarderler arasında Hintli holding Tata Sons’un eski başkanı Cyrus Mistry’nin dul eşi Rohiqa Cyrus Mistry yer alıyor. Eşinin servetinin 7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Toplamda, yeni milyarderlerin sadece 27’si kadın.

92 yeni milyarder kendi işlerini kurdu ve miras almak yerine kendi servetlerini yarattı. Bu yıl listeye en çok yeni milyarder ekleyen ülke, 51 yeni katılımcıyla Amerika Birleşik Devletleri oldu.