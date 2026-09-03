Ford’dan Tesla’ya rakip olacak hamle: Ucuz elektrikli kamyonet için dev satış hedefi

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Ford, elektrikli araç pazarındaki yeni modeli Fathom için yüksek bir satış çıtası belirledi. Şirketin, yaklaşık 30 bin dolarlık fiyatla piyasaya çıkacak elektrikli kamyonetten ilk üretim döneminde 100 binden fazla satmayı planladığı belirtiliyor. Modelin gelecek yıl müşterilerle buluşması bekleniyor.

Uygun fiyatla geniş kitle hedefleniyor

Fathom, Ford’un önceki elektrikli araçlarından farklı bir stratejiyle geliştiriliyor. Şirket, yüksek fiyatlı modeller yerine daha ulaşılabilir bir seçenek sunarak elektrikli araçlara geçmeyi düşünen daha geniş bir tüketici grubuna ulaşmayı amaçlıyor.Yaklaşık 30 bin dolarlık başlangıç seviyesi de bu yaklaşımın merkezinde yer alıyor.

Üretim Louisville’de yapılacak

Yeni kamyonetin üretimi Kentucky eyaletindeki Louisville tesisinde gerçekleştirilecek. Ford, Fathom için yeni bir üretim hattı oluşturuyor. Üretim sürecinde daha az parçadan yararlanılması ve montajın daha verimli hale getirilmesiyle maliyetlerin aşağı çekilmesi hedefleniyor. Şirket, bu yeni yaklaşımın elektrikli araç üretimindeki giderleri azaltmasına güveniyor.

100 binlik satış hedefi neden önemli?

Ford’un belirlediği rakam, elektrikli araç pazarında oldukça yüksek bir seviyeye işaret ediyor. ABD’de tek bir elektrikli araç modelinin bir yıl içinde 100 bin adedi aşması bugüne kadar yalnızca Tesla tarafından gerçekleştirildi. Ford’un hedefini yakalaması halinde Fathom, daha ilk yılında ülkenin en fazla tercih edilen elektrikli modellerinden biri haline gelebilecek.

Ford geçmiş deneyimlerinden ders çıkardı

Şirketin önceki elektrikli modelleri, beklenen yüksek satış rakamlarına ulaşmakta zorlandı. Elektrikli F-150 Lightning de bu modeller arasında yer aldı. Ford yönetimi, geçmiş projelerde maliyetlerin gereğinden fazla yükseldiğini belirterek yeni modelde farklı bir üretim anlayışına yöneldi. Fathom’un geliştirilmesinde parça sayısının azaltılması ve üretim sürecinin yeniden tasarlanması bu değişimin önemli unsurları arasında bulunuyor.

Benzinli araç sahipleri de hedefte

Ford’un planı yalnızca mevcut elektrikli araç kullanıcılarına ulaşmakla sınırlı değil. Şirket, Fathom’un fiyatı ve kullanım özellikleriyle benzinli ve hibrit araç kullanan tüketicilerin de ilgisini çekmesini bekliyor. Araçta beş kişilik oturma düzeni bulunacak. Yolcu bölümünün Toyota RAV4’ten daha geniş olması planlanıyor.

Teknoloji donanımı da dikkat çekiyor

Fathom, fiyat avantajının yanı sıra çeşitli teknolojik özelliklerle sunulacak. Araçta Apple Maps’in entegre edildiği navigasyon sistemi ve Ford’un BlueCruise adı verilen eller serbest sürüş teknolojisinin bulunması bekleniyor. Bu özellikler, Ford’un daha düşük fiyatlı bir elektrikli model geliştirirken teknolojik donanımdan önemli ölçüde taviz vermek istemediğini gösteriyor.

Siparişler gelecek yıl alınacak

Ford’un Fathom için müşteri siparişlerini gelecek yılın başlarında açması planlanıyor. Üretim sürecinin de aynı dönemde başlaması beklenirken, araçların satışa çıkışı yıl içinde gerçekleştirilecek.

Ford’un 100 binin üzerindeki satış hedefi, şirketin Fathom’a yönelik beklentisinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Modelin başarısı, Ford’un elektrikli araç stratejisinde önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.