Ford'un milyarder CEO'su oğlunu sanayiye verdi: Tamirci olursa keyiflenirim

Otomobil devi Ford CEO'su Jim Farley, 17 yaşındaki oğlu Jameson'a tatillerde meşgul olabileceği bir aktivite bulma konusunda diğer multimilyoner yöneticilerden farklı bir yol izliyor.

"Nasıl kaynak yapılacağını öğreneceği bir işe verdim"

Kısa süre önce "Decoder" podcastte konuşan Farley "Yazın onu nasıl kaynak yapılacağını öğreneceği bir işe verdim. Nasıl üreteceğini, elleriyle neler yapabileceğini ve insanlara güvenmeyi öğrendi" dedi.

"En iyi kaynakçı ya da tamirci olursa keyiflenirim"

Nefes'in haberine göre, bu tecrübenin oğluna bir şans verdiğini belirten Farley, "Eğer bizim süper güçlü dizel motorlarımızla çalışan en iyi kaynakçı ya da tamirci olursa bir ebeveyn olarak çok keyiflenirim" diye ekledi.

"Bu işler temel ekonomiyi oluşturuyor"

Farley'nin bu sözleri, ustalık gerektiren işlerde giderek artan işçi açığını gidermek için bazı girişimler başlatmasının ardından geldi. Ford CEO'su ustalık gerektiren bu işlerin "temel ekonomi"yi oluşturduğunu söylüyor.

"Toplumu kurtaracak sayıda insan yok"

Ford bu hafta Detroit'te liderlerin bu sektörlerde üretimi nasıl geliştirebilecekleriyle ilgili bir CEO zirvesine ev sahipliği yaptı.

İtfaiyecilere, acil yardım ekiplerine, elektrikçilere, servis teknisyenlerine ve fabrika çalışanlarına atıfta bulunan Farley "İşler yolunda gitmediğinde toplumu kurtaracak sayıda insan yok" dedi.

"Ülkemizi bu işler harika hale getirdi"

"Bizim ailelerimiz, büyükanne ve babalarımız ülkemizi bu işler sayesinde harika hale getirdi" diyen Farley "Ama toplumumuz bu insanları yapay zeka mühendisleri kadar takdir etmiyor" diye ekledi.