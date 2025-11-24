Frankenstein ve Dracula filmlerinin yıldızı Udo Kier hayatını kaybetti

Alman sinemasının ünlü isimlerinden Udo Kier, 81 yaşında ABD'de hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 250'den fazla filmde rol alan usta oyuncunun ölüm haberini partneri Delbert McBride duyurdu.

Oyuncunun ölüm nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Udo Kier'in hayat hikayesi, sinema kariyeri kadar çarpıcıydı. 1944 yılında Almanya'da doğan Kier, İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanan bir hastaneden mucizevi bir şekilde sağ olarak çıkarıldı.

18 yaşında İngiltere'ye giderek dil öğrendi ve oyunculuk dersleri aldı. 1970'li yıllarda rol aldığı 'Mark Of The Devil', 'Flesh for Frankenstein' ve 'Blood for Dracula' gibi filmlerle adını dünyaya duyurdu ve korku sinemasının vazgeçilmez bir figürü haline geldi.

Türk filmlerinde de rol aldı

Udo Kier, 2007 yılında Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Pars: Kiraz Operasyonu' ve 2011 yapımı Ali Özgentürk filmi 'Görünmeyen' gibi projelerde de rol almıştı.

Udo Kier kimdir?

Udo Kier, 1944'te Almanya'da doğdu. İkinci Dünya Savaşı'nın en yoğun yaşandığı zamanlarda bombalanan hastaneden sağ olarak çıkarıldı. 18 yaşında İngiltere'ye dil öğrenmeye gitti. Bu arada da oyunculuk dersleri almaya başladı. 1970'te 'Mark Of The Devil' filminde rol aldı.

Film vahşi sahneleriyle dikkat çekiyordu. Bu vahşet filmindeki başarısı 'Flesh for Frankenstein' ve 'Blood for Dracula' adlı filmde başrol oynamasına neden oldu. Bu filmlerden sonra Udo Kier korku filmlerinin kült bir figürü olarak görülmeye başladı. 1980'lerde de özellikle Avrupa yapımı filmlerde büyük bir ün kazandı.

Udo Kier, ayrıca; 2007'de Osman Sınav'ın yönettiği 'Pars: Kiraz Operasyonu' ve Ali Özgentürk'ün yönettiği 2011 yapımı 'Görünmeyen'de rol aldı.