Frankfurt Havalimanı'nda sıtma paniği: Hastalığı taşıyan sivrisinekler uçakla mı geldi?

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Almanya’nın en yoğun havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’nda altı çalışanın sıtmaya yakalandığı nadir bir salgında bir kişi hayatını kaybetti.

Alman sağlık yetkilileri, hastalığı taşıyan sivrisineklerin havalimanına bir uçakla gelmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Havalimanı işletmecisi Fraport’un sözcüsü, enfekte olan diğer beş çalışanın tedavi altında olduğunu açıkladı. Havalimanına sivrisinek tuzakları yerleştirilirken yakalanan örneklerin tür ve kökenlerinin belirlenmesi için laboratuvarda inceleneceği belirtildi.

Fraport sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bir çalışanımızın enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini doğrulamak zorundayız” dedi.

Tüm çalışanların bilgilendirildiğini belirten sözcü, belirtiler görüldüğünde doktora başvurulması çağrısı yapıldığını söyledi.

Salgına ilişkin ilk bilgiler temmuz ayında ortaya çıkmış, dört çalışanın sıtmaya yakalandığı bildirilmişti.

Almanya’nın bulaşıcı hastalıklarla mücadeleden sorumlu federal kurumu Robert Koch Enstitüsü, bu kişilerin 4-6 Temmuz arasında hastalandığını ve hastalığı taşıyan sivrisineklerin uçakla havalimanına gelmiş olabileceğini açıklamıştı.

Enstitüye göre Almanya’daki sıtma vakalarının neredeyse tamamı, hastalığın yaygın olduğu bölgelerde enfekte olan uzun mesafe yolcularında görülüyor. Bir Alman havalimanında sivrisinek yoluyla sıtma bulaşması ise oldukça nadir.

Robert Koch Enstitüsü, hastaların sıtmanın görüldüğü ülkelere seyahat geçmişinin bulunmamasının tanıyı geciktirebileceğine dikkat çekerek, geç teşhisin hastalığın ağır seyretme riskini artırdığını belirtti.

Frankfurt Havalimanı’nda daha önce de 2023 yılında “havalimanı sıtması” vakası kaydedilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sıtma, bazı sivrisinek türlerinin insanları ısırmasıyla bulaşan paraziter bir hastalık.

Daha çok tropikal bölgelerde görülen hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilirken insandan insana doğrudan bulaşmıyor. Belirtiler hafif seyredebildiği gibi bazı vakalarda hayati risk de oluşturabiliyor.

• Oksijen derledi.