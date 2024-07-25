Frankfurt Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu: İklim aktivistleri eylemde

Frankfurt Havalimanı'nda iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle bu sabah gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlar yapılamıyor.

Vücutlarını tutkalla piste yapıştırdılar

Havalimanlarının güvenliğinden sorumlu Federal Polis tarafından yapılan açıklamada, kendilerini "Son Nesil" olarak tanımlayan aktvistlerin pistlerin olduğu alana girerek vücutlarını zemine tutkallarla yapıştırdıkları belirtildi.

Eylemciler ise sosyal medyada yaptıkları duyuruda uçuş pistinin çevresindeki çeşitli noktalara ulaşan altı aktivistin eylemlerine başladığını kaydetti.

Polis aprona giren eylemcileri çıkarmaya çalışıyor. Polis aprona giren eylemcileri çıkarmaya çalışıyor.

Grup dün de Köln/Bonn Havalimanı'nı geçici olarak bloke etmişti. Sabah erken saatlerde tel örgüleri keserek aprona giren ve burada kendilerini zemine yapıştıran eylemciler polis tarafından alandan çıkarılmıştı. Eylem nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken birçok uçuş da gecikmeli olarak yapılmıştı.

İklim aktivistleri dün Londra, Oslo ve Helsinki'deki havaalanlarında da eylemler gerçekleştirmişti.

Son Nesil, eylemlerini fosil yakıt kullanımının 2030 yılı itibarıyla terk edilmesi talebiyle yapıyor.