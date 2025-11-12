Fransa, 8 İsrailli şirketin güvenlik fuarına katılmasını yasakladı

İsrail kamu yayıncısı Kanal 12’nin haberine göre, Fransız yetkililer Tel Aviv’e gönderdiği bildiride, 18-25 Kasım tarihlerinde Paris’te düzenlenecek “Milipol 2025” güvenlik fuarına başvuru yapan 45 İsrailli şirketten 8’inin katılımına izin verilmeyeceğini açıkladı. Fransa tarafı, kararın gerekçesi olarak “Filistin halkına destek veren örgütlerin protesto düzenleyebileceği endişesini” gösterdi.

"Karar, Tel Aviv’de şaşkınlık ve öfkeyle karşılandı"

Kanal 12, Tel Aviv’de kararın “şaşkınlık ve öfke”yle karşılandığını, İsrail hükümetinin bu tutumun “iki ülke ilişkilerini daha da zedeleyebileceği” uyarısında bulunduğunu aktardı.

Haberde, İsrail’in Fransa’ya karşı diplomatik ve medya düzeyinde sert bir yanıt hazırlığında olduğu belirtildi. İsrailli bir yetkili kanala yaptığı açıklamada, “Bu adımın iki ülke ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olacak.” ifadelerini kullandı.

Karar'ın haberine göre, Fransız makamlarının, fuara katılımı reddedilen 8 İsrailli şirketin isimlerini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

İsrael Hayom gazetesine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Tel Aviv’in Paris Büyükelçiliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kararının geri çekilmesi için girişimlerde bulundu. Haberde, İsrail tarafının kararın “Gazze’deki ateşkese rağmen alınmasının” özellikle tepkiyle karşılandığı vurgulandı.

Haziran ayında Paris’te düzenlenen uluslararası havacılık fuarında da benzer bir durum yaşanmıştı. Fransız hükümeti adına hareket eden organizatörler, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin stantlarında sergilenen saldırı silahlarının kaldırılmasını talep etmişti.

Macron’dan Gazze ve Batı Şeria açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Paris’te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı ortak basın toplantısında Gazze’deki insani duruma dikkat çekti.

Macron açıklamasında, “Gazze Şeridi'nin tamamına insani yardımların güvenli şekilde ve Birleşmiş Milletler gözetiminde ulaştırılması sağlanmalı. Uluslararası insani hukuk tamamen uygulanmalıdır. İsrail’in Batı Şeria’yı kısmen veya tamamen ilhak etmesi durumunda bu, kırmızı çizginin aşılması anlamına gelir.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail’in yerleşim faaliyetlerini ve yerleşimci şiddetini de eleştirerek, “İsrail’in Batı Şeria'da süren yerleşim faaliyetleri ve yerleşimcilerin şiddeti tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu durum bölgenin istikrarını tehdit ediyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.