Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri Gazze’deki durumu görüşecek

Fransa, Almanya ve İngiltere’den oluşan E3 grubu bugün Gazze’deki "ölümleri durdurmak, insanların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı sağlamak ve kalıcı barış için gerekli adımları hızla atmak" amacıyla acil bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme kararı, Fransa’nın eylül ayında Filistin Devleti’ni resmen tanıyacağını çıklamasından sonra duyuruldu. Açıklamanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, görüşmeyi duyuran İngiltere Başbakanı Starmer’ın Filistin halkının devlet olma hakkını "devredilemez" olarak tanımlaması oldu.

"Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık ile acil bir görüşme gerçekleştireceğim"

Starmer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

’’Gazze’de yaşanmakta olan acı ve açlık tarif edilemez ve savunulamaz. Durum bir süredir ciddi olmakla birlikte, yeni bir derinliğe ulaşmış ve daha da kötüleşmeye devam etmektedir. Bir insani felakete tanıklık ediyoruz.

E3 ortaklarımızla (Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık) acil bir görüşme gerçekleştireceğim. Bu görüşmede, ölümleri durdurmak ve insanların acilen ihtiyaç duyduğu gıdaya ulaşmasını sağlamak için neler yapabileceğimizi; aynı zamanda kalıcı barış inşa etmek için atılması gereken tüm adımları nasıl bir araya getireceğimizi ele alacağız. İsrail’in rotasını değiştirmesi ve Gazze’ye gecikmeden insani yardımların girişine izin vermesi gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz.

"Derhal bir ateşkes sağlanmalı ve Hamas tüm rehineleri koşulsuz serbest bırakmalıdır"

Böylesine karanlık bir dönemde umut dolu bir gelecek hayal etmek zor. Ancak, tüm taraflara iyi niyetle ve kararlılıkla sürece dâhil olma çağrımı yinelemek isterim. Derhal bir ateşkes sağlanmalı ve Hamas tüm rehineleri koşulsuz serbest bırakmalıdır. ABD, Katar ve Mısır’ın bu süreci güvence altına alma çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz.

Filistin halkının devlet olma hakkının devredilemez bir hak olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Bir ateşkes, bizi Filistin devletinin tanınması ve hem Filistinliler hem de İsrailliler için barış ve güvenlik sağlayacak iki devletli bir çözüme giden yola sokacaktır."