Fransa Başbakanı Lecornu’dan ilk icraat! Eski başbakanların sosyal yardımlarını kesiyor

Fransa’nın yeni Başbakanı Sébastien Lecornu göreve başlar başlamaz uygulamaya koyacağı reform adımları tartışma yarattı. Lecornu, 1 Ocak 2026'dan itibaren eski başbakanlara verilen 'ömür boyu hakları' sona erdirerek bütçe kesintileri planlıyor.

Bütçe kesintisi öneren François Bayrou güven oyu alamamıştı

Lecornu, Fransa'nın ulusal borcunu kontrol altına almak amacıyla 44 milyar euroluk bütçe kesintisi önerdikten sonra parlamentoda güvenoyu alamayan François Bayrou'nun yerine 9 Eylül'de başbakan olarak atandı.

İlk hedef eski başbakanlar oldu

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, parlamentodan yeni bir bütçe geçirmeye yönelik siyasi istişarelerin zeminini hazırlamaya başlarken, eski başbakanlara verilen "ömür boyu" sosyal yardımları sonlandırmayı planladığını söyledi.

“Baştakilere yapmazsak Fransız halkından çaba göstermesini bekleyemeyiz”

Hafta sonu verdiği bir röportajda, "Devletin başındakiler aynısını yapmazsa, Fransız halkından çaba göstermesini bekleyemeyiz. Reform her zaman başkaları için değildir, çünkü şüphe yaratır," dedi.

Ve bu yorumlar, pazartesi günü X'te yaptığı "Tamamlandı" paylaşımıyla pekiştirildi.

"Eski hükümet üyelerine yönelik 'ömür boyu' haklar 1 Ocak 2026'dan itibaren kaldırılacak" diye yazıldı.

Lecornu, yemin töreninde, bütçeyi geçirecek yeterli parlamento desteğine sahip bir hükümet kurmanın zorluğuyla karşı karşıya kaldığı için geçmişle "kopuş" yapacağının sözünü verdi.

Eski bakanların sahip olduğu ayrıcalıklar nelerdi?

Eski başbakanlar, ulusal polis teşkilatının Koruma Servisi (SDLP) departmanı tarafından sağlanan polis koruması da dahil olmak üzere birçok haktan yararlanıyor.

Lecornu'nun açıkladığı yeni kurallara göre, bu koruma üç yılla sınırlandırılacak ve yalnızca önemli bir tehdit durumunda uzatılabilecek.

Eski başbakanlara devlet tarafından finanse edilen bir araba ve şoför de sağlanacak. Bu ömür boyu yardım da 10 yıla düşürülecek.

Eski başbakanlar da 10 yıl veya eski başbakanın 67 yaşına girmesine kadar sürecek özel sekreterlik hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip olacak. Bu ayrıcalıkta herhangi bir değişiklik duyurulmadı.

Son olarak eski başbakanlara, görevden ayrıldıktan sonraki üç ay boyunca aylık brüt 15 bin euro tazminat ödeniyor.

2024 yılında eski başbakan ve bakanlara sağlanan yardımların devlete yıllık maliyetinin yaklaşık 4,4 milyon euro olduğu, bu miktarın yaklaşık yarısının polis korumasına harcandığı tahmin ediliyor.

2024 yılında devlete en çok maliyeti olan eski liderler hangileri?

Mayıs 2025'te yayımlanan Ulusal Meclis resmi verilerine göre, Dominique de Villepin, devlete 207.072 euroya mal olan en pahalı eski başbakan oldu.

Onu 198 bin 290 euro ile Bernard Cazeneuve, 158 bin 208 euro ile Jean-Pierre Raffarin ve 157 bin 657 euro ile Lionel Jospin takip etti.

İlk beşte yer alan isim ise 157.223 euroluk maliyetiyle Édith Cresson oldu.

Siyasi tepkiler

Rönesans (RE) Partisi Milletvekili Laurent Saint-Martin, bu önlemi överek, bunun uzun zamandır beklenen bir önlem olduğunu söyledi.

Ulusal sendika CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, söz konusu tedbirin önümüzdeki bütçede haksız görülen diğer bütçe kararlarını telafi etmeye yetmeyeceğini belirterek çekincelerini dile getirdi.

Fransa İstatistik Kurumu'nun (INSEE) verilerine göre, ülkenin borcu 2025'in ilk çeyreği sonunda 3 trilyon 345 milyar euroya ulaştı.

Bu arada, aşırı sağcı Ulusal Birleşme (RN) Partisi milletvekili Sébastien Chenu, bu hamlenin "çok iyi" olduğunu ancak bunu bir "hile" olarak nitelendirerek Lecornu'yu "halkla ilişkiler yapmakla" suçladı.