Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Açık denizler artık yağmaya açık bir ‘vahşi batı’ olmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün açık denizlerin ve deniz biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Bu gelişmenin; okyanuslar, yaşam ve insanlık adına büyük bir zafer olduğunu belirten Macron, “Açık denizler artık yağmaya açık bir ‘vahşi batı’ olmayacak; ortak sorumluluk alanı haline geliyor.” dedi.

Hibya Haber Ajansı!nın haberine göre Macron, 2024’te 8 ülkeyle başlayan sürecin, 2025’te Nice Okyanus Zirvesi’nde taahhütte bulunan 60 devlete, bugün ise 83 ülkeye ulaştığını bildirdi.

Uluslar topluluğunun verdiği sözü tuttuğunu dile getiren Macron, şunları söyledi:

“Birlikte, 2030 yılına kadar denizlerin ve okyanusların yüzde 30’unu koruma altına alacak imkânları yaratıyoruz. Bu, gezegenimizin toplam yüzeyinin yarısından fazlasına karşılık geliyor. Bu başarı; geleceğin birlikte inşa edilmesi gerektiğine inanan müzakerecilerin, bilim insanlarının ve vatandaşların olağanüstü kolektif çabasının ürünüdür. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

Macron, “Bu; kayıtsızlığa karşı sorumluluğun, içe kapanmaya karşı iş birliğinin, dünyanın düzensizliği karşısında insanlığın onurunun tercihidir.” dedi.