Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Açık denizler artık yağmaya açık bir ‘vahşi batı’ olmayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açık denizlerin artık yağmaya açık bir ‘vahşi batı’ olmayacağını, denizlerin ortak sorumluluk alanı haline geldiğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün açık denizlerin ve deniz biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Bu gelişmenin; okyanuslar, yaşam ve insanlık adına büyük bir zafer olduğunu belirten Macron, “Açık denizler artık yağmaya açık bir ‘vahşi batı’ olmayacak; ortak sorumluluk alanı haline geliyor.” dedi.
Hibya Haber Ajansı!nın haberine göre Macron, 2024’te 8 ülkeyle başlayan sürecin, 2025’te Nice Okyanus Zirvesi’nde taahhütte bulunan 60 devlete, bugün ise 83 ülkeye ulaştığını bildirdi.
Uluslar topluluğunun verdiği sözü tuttuğunu dile getiren Macron, şunları söyledi:
“Birlikte, 2030 yılına kadar denizlerin ve okyanusların yüzde 30’unu koruma altına alacak imkânları yaratıyoruz. Bu, gezegenimizin toplam yüzeyinin yarısından fazlasına karşılık geliyor. Bu başarı; geleceğin birlikte inşa edilmesi gerektiğine inanan müzakerecilerin, bilim insanlarının ve vatandaşların olağanüstü kolektif çabasının ürünüdür. Kendilerine teşekkür ediyorum.”
Macron, “Bu; kayıtsızlığa karşı sorumluluğun, içe kapanmaya karşı iş birliğinin, dünyanın düzensizliği karşısında insanlığın onurunun tercihidir.” dedi.