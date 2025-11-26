Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa’yı yapay zekada liderliğe davet etti

  1. Ekonomim
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın teknolojik egemenliğini teyit etmesi ve "yapay zeka devriminde lider oyuncu olması için" gerekli araçlarla donatılması gerektiğini ifade etti.

Paris’teki Grand Palais’de düzenlenen "AdoptAI" zirvesinin açılışında konuşan Macron, kıta genelinde ve Fransa’da bu teknolojinin büyük ölçüde ve hızla benimsenmesi gerektiğini söyledi.

"Doğru seçimler yaparsak Fransa, en büyük yapay zeka uluslarından biri olabilir"

Macron, "Çok daha hızlı hareket etmeliyiz. Şu an doğru seçimler yaparsak Fransa, en büyük yapay zeka uluslarından biri olabilir." dedi.

Bu alanda faaliyet gösteren Fransa merkezli Mistral AI, Doctolib, Alan gibi şirketlerden övgüyle bahseden Macron, bu şirketlerin, Fransız yapay zeka ekosistemini "olağanüstü şekilde canlı tuttuğunu" dile getirdi.

Macron, Dunkerque’te yapay zeka altyapısına hizmet edecek yeni saha kurulacağını duyurarak, "Avrupa’da, en iyi teknolojik güçlerle rekabet edebilecek altyapıya sahip olmalıyız." diye konuştu.

Yapay zekanın 2030’a kadar ekonomi ve kamusal alanda büyük şirketlerce yapay zekanın etkin ve doğru şekilde kullanımını öngördüklerine işaret eden Macron, 2026’dan itibaren yaklaşık 50 bin kamu personelinin bu alanda eğitileceğini kaydetti.

Macron’dan Avrupa’ya yapay zeka stratejisi çağrısı

Macron, teknolojik yatırımları, düzenlemelerin sadeleştirilmesini ve Avrupa pazarının, Çin ve ABD yapay zeka devlerine karşı korunmasını içeren Avrupa stratejisinin benimsenmesi çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın teknolojik egemenliğini teyit etmesi ve "yapay zeka devriminde lider oyuncu olmak için" gerekli araçlarla donatılması gerektiğini kaydetti.

