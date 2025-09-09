  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Bayrou'nun istifasını kabul etti
Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Bayrou'nun istifasını kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin dün Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasından geçemeyerek düşmesi üzerine Başbakan François Bayrou'nun istifasını onayladı

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Bayrou'nun istifasını kabul etti
Takip Et

Başbakan Bayrou Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Macron, dün Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 194'e karşı 364 milletvekilinin güvensizlik oyuyla hükümetin düşmesinin ardından Başbakan Bayrou'nun istifasını kabul etti.

Bayrou hükümeti düşmüştü

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar Euro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, dün yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken, 364 milletvekili güvensizlik oyu vermiş, 15 vekil çekimser kalmıştı.

Fransa'da hükümet düştü: Macron’u neler bekliyor ve Fransa’nın yeni başbakanı kim olabilir?Fransa'da hükümet düştü: Macron’u neler bekliyor ve Fransa’nın yeni başbakanı kim olabilir?Dünya
Fransa'da muhalefet, Macron'un azledilmesine ilişkin önergeyi verdiFransa'da muhalefet, Macron'un azledilmesine ilişkin önergeyi verdiDünya
Dünya
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile görüşmeyi reddetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile görüşmeyi reddetti
İspanya, iki İsrailli bakanın ülkeye girişini yasakladı
İspanya, iki İsrailli bakanın ülkeye girişini yasakladı
Son dakika... Doha'da patlama sesleri: Üst düzey bir Hamas yetkilisine suikast girişimi
Son dakika... Doha'da patlama sesleri: Üst düzey bir Hamas yetkilisine suikast girişimi
Nepal'de protestocular Ekonomi Bakanı'nı tekme tokat dövdü (Video)
Nepal'de protestocular Ekonomi Bakanı'nı tekme tokat dövdü
Zengezur Koridoru Türkiye’nin enerji rolünü güçlendirecek mi?
Zengezur Koridoru Türkiye’nin enerji rolünü güçlendirecek mi?
Kallas: AB ülkeleri Gazze konusunda bölünmüş durumda
Kallas: AB ülkeleri Gazze konusunda bölünmüş durumda