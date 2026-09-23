Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Hürmüz konusunda kimseyi suçlamayacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABC News kanalına röportaj verdi. Macron, pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ana amacının, Hürmüz Boğazı'nı açmak ve gaz, dizel ve jet yakıtı fiyatlarının fırlamasına neden olan küresel enerji krizini ele almak için "doğru anlaşmayı bulmak" olduğunu ifade etti.

Macron, "İran rejimi elinde bu (Hürmüz Boğazı) kozun olduğunu keşfetti" diye konuştu. Bunun Trump için bir "kör nokta" olup olmadığı sorulan Macron, "Burada kimseyi suçlamayacağım. Şu an bulunduğumuz noktadayız. Bence ABD, bu sorunu çözebilecek tek ülke ve size ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Macron Hürmüz Boğazı ile ilgili durumun muhtemelen hafife alındığını ve bugün bu sorunu çözmeleri gerektiğini vurguladı.

"Herhangi bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyorum"

Boğazın yeniden açılmasına yardımcı olmak için ülkesinin ordusunu devreye sokup sokmayacağını sorulan Macron, "Herhangi bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyorum, ancak bu geçişi mümkün kılmak için bazı kapasiteleri korumak adına daha fazla dahil olmaya hazırız, evet" şeklinde konuştu. Macron ayrıca savaşa girme kararını da eleştirerek, "Bir ülkeyi bombalayarak rejim değişikliği yapmak bence mümkün değil. Bana göre bu iyi bir seçenek değil, çünkü işe yaramıyor. Bu hatayı son on yıllarda birkaç kez yaptık" dedi.

Trump'ın "ABD yüz milyarlarca dolar harcıyor ve Avrupalı müttefikler bizim için orada değil" şeklindeki şikayetleri sorulması üzerine Macron, Fransa'nın ABD'ye saygı duyduğunu ve kendisini "iyi bir müttefik" olarak gördüğünü söyledi. Macron, "Ancak insanlarla iş birliği yapmak istediğinizde onlarla strateji geliştirirsiniz ve bir savaşa başlamadan önce onlara danışırsınız. Biz bu savaşa katılmamaya karar verdik, çünkü bunun doğru seçenek olmadığını düşündük ve hala düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Putin'in barış istediğine inanmıyorum"

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehditlerinin yoğunlaştığı konusunda uyarıda bulunan Macron'a ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Rusya'nın saldırgan niyetleri yok" şeklindeki sözlerine inanıp inanmadığı soruldu. Macron, "Hayır. Başkan Putin'in barış istediğine ve barışı sağlamak istediğini söylemesine inanmıyorum. Bu doğru değil. Avrupalılara karşı agresif olmadığını söylemesine de inanmıyorum. Bu da doğru değil" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna, Trump'ı ikna edebileceğim alanlardan biri"

Macron ayrıca bu hafta New York'tayken Trump ile Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı hakkında "çok iyi bir görüşme" yaptığını söyledi. Macron, "Benim inancım, başkanınızın şu anda durumu doğru bir şekilde değerlendirdiği, Rusya'nın istediği sonuçları elde edemediği, Ukrayna'nın büyük bir cesaretle direndiği ve bizim onlara yardım etmemiz gerektiği yönündedir" dedi. Macron, Trump ile "çok iyi" bir ilişkisi olduğunu ve zaman zaman fikir ayrılıklarına düşseler de "her zaman birbirlerine karşı son derece dürüst olduklarını" söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın Trump'ı ikna edebileceği alanlardan biri olduğunu vurguladı. Macron, "Ukrayna konusunda bazılarımız çok çalıştık. Umarım onun fikrini değiştiririz" dedi.

"Yeni çatışmalar ve yeni gerilimler oluşturmayalım"

Macron, Trump'ın sosyal medya hesabından Fransa'nın denizaşırı topraklarını ABD toprağı olarak gösteren harita paylaşmasının garip olduğunu Trump'a da birkaç kez söylediğini belirtti. Macron, "Bugünkü duruma bakın. Ukrayna'da Avrupa güvenliği için hayati önem taşıyan bir savaş var. Orta Doğu'da savaş var. Yapay zeka ve tüm bu teknolojik yarış, düzeltmek için değil, koordinasyon sağlamak ve Çin ile ABD arasında en kötüye doğru bir yarış olmamasını sağlamak için yapılıyor. Çözülmesi gereken yeterince konumuz var. Yeni çatışmalar ve yeni gerilimler oluşturmayalım" ifadelerini kullandı.