Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını istedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.
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"Lübnan'da savaş olmamalı, olamaz" çıkışıyla dikkat çeken Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Tel Aviv yönetimini kızdıracak yeni bir açıklama yaptı.
Macron, birinci yılı dolmak üzere olan Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını istedi.
Fransa lideri, "Bugün önceliğimiz siyasi çözüme dönüş ve Gazze'deki savaş için silah sevkiyatını durdurmak" dedi.
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