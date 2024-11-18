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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Putin barış istemiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesi resmi temaslarda bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istemediğini gösterdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Putin barış istemiyor
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Macron, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesi resmi temaslarda bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Putin'in niyetinin çatışmaları yoğunlaştırmak olduğu açık"

Macron, "Putin'in niyetinin çatışmaları yoğunlaştırmak olduğunun açık olduğuna inanıyorum. Haftalardır bunu görüyoruz." dedi.

Ukrayna'ya yönelik saldırıların yoğunluğunun Putin'in "barış istemediğini ve uzlaşıya hazır olmadığını" gösterdiğini ifade eden Macron, "Rusya'yı bu saldırıları durdurmaya zorlama sorumluluklarının" bulunduğunu kaydetti.

G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Rio de Janeiro kentinde liderleri karşılamasıyla başlayacak.

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