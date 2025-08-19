Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Putin'in samimiyetinden şüphe duyuyorum

"Sonuçların kesin olacağını düşünüyor muyum? Çok temkinliyim" diyen Macron, bu işin henüz bitmediğini vurguladı. Zafer ilan edilmesinden henüz çok uzakta olduklarını kaydeden Macron, "Kendi adıma, Rusya Devlet Başkanı'nın barış iradesinin samimiyetinden büyük şüphe duyuyorum. Çünkü savaşla kazanabileceğini düşündüğü sürece savaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Putin'in nihai hedefinin mümkün olduğunca fazla toprak ele geçirmek olduğunu kaydeden Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Putin'in bir barış anlaşması istediğine inandığını ifade etti. Macron, "Ancak süreç ilerlemezse, hepimiz yaptırımların artırılması ve Rusya'ya daha fazla baskı uygulayarak müzakere masasına geri dönmesi için daha sert bir tutum sergilenmesi gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, güvenlik garantileri konusuna da değinen Macron, güçlü bir Ukrayna'ya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ukrayna Büyükelçisi: Rusları tanıyoruz

Ukrayna'nın Almanya'daki büyükelçisi Oleksi Makeiev de Beyaz Saray'daki zirvede varılan mutabakatla ilgilişüpheli konuştu. Alman ZDF kanalına açıklamalarda bulunan Büyükelçi, "Dün Washington'da çekilen fotoğraflar gerçekten çok iyiydi. Bu, demokratik dünyanın bir arada durduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullanan Makeev, Ukrayna'nın Rusya'ya topraklarını barış çözümü kapsamında devredip devretmeyeceği sorusuna da bunun ülkesi için zor olduğu yanıtını verdi.

Büyükelçi, "Konu sadece toprak meselesi değil. Bu bir bilgisayar oyunu değil, böyle bir şey yapamazsınız. Orada milyonlarca Ukraynalı yaşıyor" diyen ve bu insanların bugün Rus işgali altında olduğunu ifade eden Makeev, "Bakalım Putin bu konuda taviz verecek mi yoksa yine zaman kazanmaya mı çalışacak?" sorusunu dile getirdi.

Makeeev sözlerini, "Rusları tanıyoruz. Çeşitli çalışma grupları ve çalışma komiteleri kurarak uzun tartışmalara başlarlar. Aynı zamanda Rusya haberlerde de aktarıldığı gibi, her gün bombalar ve füzelerle bize saldırıyor" diye sürdürdü.

Putin-Zelenskiy buluşmasını Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderler ve NATO Genel Sekreteri'nin katılımıyla düzenlenen Ukrayna zirvesinin ardından kendi sosyal medya hesabı Truth Social'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ikili bir görüşme hedeflediğini ifade etmiş ve bu görüşmenin ardından kendisinin de katılacağı üçlü bir görüşme yapılacağını duyurmuştu.

Ukrayna zirvesindeki müzakereci kaynaklara dayandırılan bazı haberlere göre söz konusu görüşme Putin tarafından önerildi.