Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye dahil dört ülke Ukrayna'da operasyon yapmaya hazır olmalı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin ardından önümüzdeki iki haftanın Kiev'e yönelik verilecek güvenlik garantilerinin şekillendirilmesi açısından “kritik” olacağını söyledi.

“Güvenlik garantileri konusunda önceden yapılması gereken tüm çalışmalar var. Önümüzdeki 15 gün, Amerikalılarla bu çalışmaları tamamlayıp bu güvenlik garantilerine somut bir içerik kazandırmak için kesinlikle kritik bir dönem,” diyen Macron, Washington’dan Fransız kanalı LCI’ye verdiği röportajda konuyla ilgili geniş çaplı bilgilendirmede bulundu.

"Trump'ın güvenlik garantisini memnuniyetle karşılıyorum"

Macron, Fransız ve Amerikan basınına verdiği demeçlerde Trump’ın Ukrayna’ya, kendi sözleriyle, “çok iyi bir güvenlik garantisi” verme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

'Türkiye dahil 4 ülke operasyon yapmaya hazır olmalı'

Söz konusu güvenlik garantisinin ne içerdiği henüz netlik kazanmasa da Macron, LCI’ye yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

'İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Türkler ve diğer Avrupa ülkeleri Ukrayna'da operasyonlar yapmaya hazır olmalı; bu operasyonlar cephe hattında olmayacak, provokatif olmayacak, ancak hava, deniz ve kara unsurlarında güvence sağlayacak operasyonlar olacak'

ABD'deki zirvenin devamı Avrupa'da

Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, salı günü “Coalition of the Willing” adlı, Ukrayna’ya destek sözü veren Batılı ülkelerin oluşturduğu gevşek ortaklık kapsamında bir videokonferansa eş başkanlık edecek.

Elysee’den yapılan açıklamaya göre bu toplantı, Washington’daki zirvenin devamı niteliğinde olacak ve güvenlik garantisi konusundaki çalışmaları ilerletecek.

'Rusya yırtıcı bir canavar'

Macron, hızlı bir çözüme gitme ya da Kremlin’in sözünü olduğu gibi kabul etme konusunda ise uyardı. LCI’ye verdiği röportajda Rusya’yı “istikrarsızlaştırıcı bir güç”, “bir yırtıcı, kapımızda bir canavar” olarak tanımladı.

NBC News’e konuşan Macron, “Bu barışın ve anlaşmanın Ukraynalıların ülkelerini geri almalarını ve barış içinde yaşamalarını sağlayacak bir şey olmasını istiyoruz. Görüşmelerden bir gün sonra bir daha saldırıya uğramamaları için caydırıcılığa sahip olmalarını ve Avrupalıların da barış ve güvenlik içinde yaşamalarını temenni ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Barış görüşmeleri için İsviçre önerisi

Trump, Putin ve Zelenskiy arasında hem ikili hem de kendisinin de katılacağı üçlü bir görüşme için bastırırken, Macron ise LCI’ye yaptığı açıklamada, uluslararası müzakereler için tarafsız bir merkez olma geçmişi nedeniyle Cenevre’yi potansiyel ev sahibi olarak önerdi.

Öneriden saatler sonra İsviçre kanadı, Putin'e yönelik ülke sınırları içerisinde dokunulmazlık dahi teklif etti. Putin'in halihazırda birçok ülkede tutuklanma emri bulunuyor.