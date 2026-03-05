Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Fransız basınının Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Trump'ın, ABD'nin İran'da yürüttüğü askeri operasyonların son durumuna ilişkin Macron'a bilgi verdiği belirtildi.

Görüşme sırasında Macron'un ayrıca Lübnan'daki mevcut durumu gündeme getirdiği ve iki liderin bölgedeki krizin komşu ülkelere yayılma riskine dair değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.