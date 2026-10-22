Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan yeni karar: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu. Macron, "Gelecek gün ve haftalarda sendikal örgütler tarafından talep edilmeyen eylemler yasaklanacak." ifadelerini kullandı.

"Meşru" örgütlerin düzenlemediği eylemlere ilişkin Macron, "Yapabildiğimiz her yerde engelleyeceğiz." dedi.

Öte yandan sendikalar tarafından organize edilen gösterilerin ise güzergah açısından inceleneceğini belirten Macron, "Genel kanı, gelecek günlerde eylem olmaması yönünde. Eylem yapmak isteyen insanlar için, eğer bunlar sendikal kuruluşlarsa valilikler alternatif yollar önerecek." diye konuştu.

Macron bu tedbirlerin iş yerlerini korumak amacıyla alındığını dile getirdi. Solcu milletvekilleri bu gibi gösteri yasaklama kararlarının otoriter rejimlerde alındığını belirterek, Macron'a tepki gösterdi.

Fransa’da gösteri yasağı genişliyor

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise Macron'un kararının "hukuk devleti çerçevesinde" alındığını ve valiliğin kamu düzeni açısından ciddi risk oluşturacak eylemleri yasaklama yetkisinin bulunduğunu savundu.

Ayrıca Loiret Valiliği Orleans şehrinde, Rhone Valiliği de Lyon'da hafta sonu yapılacak tüm gösterileri yasaklama kararı aldıklarını duyurdu.

Orleans'da 24 Ekim'de aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin miting yapacağı sırada solcular tarafından yapılması planlanan eylemlerin kamusal düzen açısından risk teşkil edeceği belirtildi.

Paris'te mahkeme bir eyleme ilişkin yasak kararını askıya aldı

Paris İdari Mahkemesi, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde üniversite temsilcilerini bir araya getiren Interfac kuruluşunun bugün yapmayı planladığı gösteriye Paris Emniyet Müdürlüğünün aldığı​​​​​​​ yasak kararını askıya aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, mahkemenin kararının ardından üniversiteli gençler Pitie-Salpetriere ve Bastille Meydanı arasındaki gösteri alanında toplanmaya başladı.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.