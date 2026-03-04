Fransa da savaşa girdi: Bölgedeki İran dronları etkisiz hale getirildi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik İHA saldırılarına karşılık, Fransız Rafale savaş uçakları’nın bölgedeki İran dronlarını etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Barrot’a göre uçaklar, BAE’deki Fransız askeri üslerinin güvenliğini sağlamak amacıyla havalandı ve hava sahasını kontrol altında tutuyorlar.

Bu hamle, Fransa’nın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilk doğrudan askeri müdahalesi oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarında hızlı bir artış yaşandığı belirtildi.

Fransa, İngiltere ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz ve GKRY’ye askeri sevkiyat kararı

Savaşın patlak vermesi üzerine Fransa, İngiltere ve Yunanistan ile birlikte hem Doğu Akdeniz'e hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) savaş uçağı, savaş gemileri ve anti insansız hava aracı (İHA) sistemleri sevk etme kararı almıştı.

İngiltere, Kıbrıs'taki egemen üslerine İHA çarpmasının ardından Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve anti İHA özelliği taşıyan Wildcat helikopterleri göndereceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'e hareket etmesi emrini verdiğini belirtti. Rum Haber Ajansı (KİPE), Fransa'nın ayrıca GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in talebi üzerine Rum tarafına destek vermek üzere anti İHA sistemleri ile 1 fırkateyn göndereceğini duyurdu.

Rumların tarihi müttefiği Yunanistan ise Doğu Akdeniz yerine doğrudan GKRY'ye 4 F16 savaş uçağı ile 2 fırkateyn gönderme kararı aldı.