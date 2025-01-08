Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: AB, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları kaldırabilir

France Inter radyosuna konuşan Barrot, ABD'nin Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için devlet kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlama kararının benzerinin AB tarafından da alınabileceğini kaydetti.

Barrot, "Bugün insani yardıma erişimi engelleyen, ülkenin toparlanmasına engel olan yaptırımlar da var. Bunlar hızla kaldırılabilir." dedi.

Kararın uygulanmasına ilişkin kesin bir zaman vermeyen Barrot, daha fazla siyasi yaptırımın kaldırılmasının Suriye'nin yeni yönetiminin geçiş sürecini nasıl idare edeceğine bağlı olduğunu aktardı.

Barrot, "Avrupalı ​​ortaklarımızla görüştüğümüz, kaldırılabilecek başka yaptırımlar da var ancak bu elbette Suriye'deki kadın ve güvenlik konusundaki beklentilerimizin ne hızda dikkate alınacağına bağlı." ifadesini kullandı.

Barrot, 3 Ocak'ta, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile AB'yi temsilen Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.