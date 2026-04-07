Fransa Dışişleri Bakanı, İran'daki sivil alt yapılara yönelik her türlü saldırıya karşı olduklarını söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, France Info'ya yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran'ın sivil ve enerji alt yapılarını vuracaklarını söylemesine karşılık Barrot, bu tür sivil alt yapıları hedef alan saldırıların "halihazırda endişe verici olan durumu daha da kötüleştirerek, yeni bir gerilimi artırma ve misilleme aşamasına" kapı aralayacağını ifade etti.

Bu nedenle uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırıların tamamına karşı olduklarını dile getiren Barrot, bunun savaşın bölgeye yayılma riskini artıracağına, bu tür saldırıların kriz nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışı körükleyebileceğine işaret etti.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve güvenliğinin garanti altına alınması çağrılarını da yineleyen Barrot, denizlerde seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının ortak faydaya hizmet edeceğini söyledi.

Ülkesinin bu savaştaki rolünü ise "savaşın olumsuz sonuçlarını kısıtlamak ve arabuluculuk çabalarını desteklemek" olarak tanımlayan Barrot, "Avrupa'nın kabiliyeti, yeni imparatorlukların tahakkümüne karşı bir alternatif olduğunu göstermesidir. Bu, bizim seçmediğimiz ve sonuçlarıyla ilgilendiğimiz bir savaş." diye konuştu.

Barrot ayrıca, savaş bağlamında önceliklerinin Fransız çıkarlarının ve vatandaşlarının korunması olduğunu vurguladı.

ABD'nin olası bir kara harekatına ilişkin ise Irak ve Afganistan örneklerini hatırlatan Barrot, bunun "faydasından çok zararı olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

⁠ABD/İsrail ve İran Savaşı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.