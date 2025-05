Fransa Dışişleri Bakanı: İstanbul barış müzakerelerinden "acil" ve "koşulsuz" ateşkes bekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu.

Rus, Ukrayna ve ABD heyetleri bugün İstanbul’da bir araya geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seçtiği bir teknik ekibin Türkiye’ye geleceğini ve burada Ukraynalı bir ekiple görüşeceğini anımsatan Barrot, bu sayede "Rusya'nın ABD'nin ve Avrupalıların kendisine yönelik enerji ve finansal alanda uygulamaya hazırlandığı ciddi yaptırımlardan kaçınabileceğini" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, söz konusu yaptırımlarla Putin'i savaşı sonlandırmaya zorlamak istediklerini belirterek, İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında, "Türkiye’de yapılacak bu teknik görüşmelerden, müzakerelerinin başlamasına imkan verecek, acil ve koşulsuz bir ateşkes sağlanmasını ümit edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte 2022’de Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da yürütülen müzakerelerin "başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açan 3 tuzağa" düşmek istemediklerini kaydeden Barrot, bu tuzakları müzakerelerin ateşkes sağlanmadan yürütülmeye çalışılması, Ukrayna’nın silahsızlandırılmasının dayatılması ve Rusya’ya yönelik yaptırımların müzakerelerin başında kaldırılmak istenmesi olarak sıraladı.

Barrot, "Putin'in bu müzakereleri yok saymaya devam etmesi halinde" Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını vurguladı.

Antalya’daki görüşmeleriyle ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda ise Barrot, "Türkiye'deyiz, Ukrayna'nın yanındayız. Mesaj net: koşulsuz derhal ateşkes. Rusya devam ederse, yalnızlaşmayı ve yaptırımları seçmiş olur" ifadelerini kullandı.

