Fransa geri adım mı attı? BM’de Albanese tartışmasında ton değişti

BM İnsan Hakları Konseyi’nin son oturumunda gözler, Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’ye yönelik eleştirilere çevrilmişti. Özellikle Avrupa’dan bazı çevrelerin sert çıkışları, diplomatik kulislerde “Fransa da istifa talebini resmileştirecek mi?” sorusunu gündeme taşımıştı. Ancak toplantı salonunda verilen mesajlar, beklenen kadar keskin olmadı.

Fransız temsilci konuşmasında, raportörün bazı açıklamalarına mesafeli durduklarını ifade etti. Buna karşın doğrudan bir istifa çağrısı yapılmadı. Paris’in bu tutumu, önceki günlerde yükselen siyasi baskıyla kıyaslandığında daha temkinli bir çizgiye işaret etti.

Tartışmanın merkezinde ne var?

Albanese son dönemde yaptığı değerlendirmeler nedeniyle özellikle İsrail yanlısı çevrelerin hedefindeydi. Sosyal medyada yayılan ve kendisine ait olduğu iddia edilen bazı ifadeler tartışmayı daha da büyüttü. Ancak söz konusu içeriklerin manipüle edildiği ve gerçek bağlamı yansıtmadığı yönündeki açıklamalar, eleştirilerin zeminini tartışmalı hale getirdi.

Diplomatik kaynaklar, BM mekanizmalarında görev yapan bağımsız raportörler hakkında doğrudan istifa çağrısında bulunmanın hassas bir alan olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle Fransa’nın geri adım olarak yorumlanan yaklaşımının, kurumsal dengeleri gözetme refleksinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

BM’deki oturum, yalnızca bir isim etrafında dönen polemik olmanın ötesinde, Filistin meselesine ilişkin uluslararası söylemin ne kadar kırılgan bir zeminde ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu. Paris’in ton değiştirmesi ise tartışmanın diplomatik boyutunun henüz kapanmadığını gösteriyor.