Fransa, Grönland’daki ortak tatbikatlara asker sevk etti

Macron, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Danimarka’nın talebi doğrultusunda Fransa’nın, Danimarka tarafından Grönland’da düzenlenen müşterek tatbikatlara ve Arktik Dayanıklılık Harekâtı’na katılma kararı aldığını duyurdu. Macron, ilk Fransız askeri unsurlarının bölgeye doğru hareket halinde olduğunu, ilave birliklerin de daha sonra gönderileceğini belirtti.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon da aynı platformdan yaptığı açıklamada, Fransız askerlerinin Danimarka’nın müttefiklerle birlikte organize ettiği tatbikatlara katılmak üzere Grönland’a sevk edildiğini ifade etti.

BFMTV’nin haberine göre, Paris yönetimi Grönland’a yaklaşık 15 asker gönderdi. Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin’e yakın kaynaklar ise söz konusu askerlerin 17 Ocak’a kadar sürecek ortak görev kapsamında bölgede bulunacağını aktardı.

Öte yandan, Elysee Sarayı’nda bugün Grönland ve İran’daki gelişmelerin ele alınacağı bir Savunma Konseyi toplantısı yapılması planlanıyor.