Fransa hükümetsiz kalabilir! Ülkede siyasi krizin patlak vereceği endişesi yükseliyor

Başbakan olarak atanan Michel Barnier’in, bütçe konusunda "güvensizlik oyu”yla karşı karşıya kalması bekleniyor. Muhalefet partileriyle hükümet haftalardır 2025 bütçesi konusunda anlaşamıyorlardı. Fransa’da son anda gizli bir pazarlık yaşanmazsa akşam saatlerinde Fransa hükümetsiz bir ülke olacağı yorumları yapılıyor. Ülkede siyasi patlak vereceği endişeleri şimdiden yükseliyor.

“Fransa hükümetsiz kalabilir”

Fransa’da temmuz ayında yapılan ve sonuçsuz kalan parlamento seçimlerinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Başbakan olarak Michel Barnier’i atamıştı. Hükümetin bütçe konusunda "güvensizlik oyu” alması ile Fransa’nın hükümetsiz kalabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Bugün akşam saatlerinde (TSİ: 18.00) Ulusal Meclis’te Başbakan olarak atanan Michel Barnier’in bütçe planlaması konusunda güven oylaması yapılacak.

Barnier’in oylamayı kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor

Solcu bir koalisyon olan Yeni Halk Cephesi (NFP) ve Marine Le Pen'in popülist sağcı partisi Ulusal Birlik’in iş birliği yapması nedeniyle Barnier’in bu oylamayı kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Barnier açık azaltma sözü veren bir bütçe önermişti

Fransız medyasının aktardığına göre, Barnier, eylül ayında göreve geldikten kısa bir süre sonra, ülkenin mali durumunu yeniden düzene sokmak için gerekli olduğunu söylediği 60 milyar avroluk açık azaltma sözü veren bir bütçe önermişti. Ancak çoğunluğu sağlayamadığı için hem soldan hem de popülist sağdan gelen muhalefet ile bazı değişiklikler yapıldı. Bu yüzden bütçenin şekli bozuldu, vergiler kaldırıldı ve daha fazla harcama getirildi. Böylece bütçenin özü değiştirildi.

Hükümeti düşürmek için oy kullanacaklar

Aşırı sağcı Ulusal Ralli Partisi de başbakanın parlamento onayı olmadan bir sosyal güvenlik bütçe tasarısını geçirmek için yürütme aracını kullanmasının ardından Michel Barnier hükümetini düşürmek için oy kullanacağını söyledi. Oylama, Barnier aleyhine olursa, eylül ayında yapılan erken seçimlerin ardından atanan hükümet görevden alınmış olacak.

Hükümet için muhtemel senaryolar

Aşırı sağcıların ve solcu NFP ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı gensoru önergesine destek vermesi halinde merkez sağ azınlık hükümeti düşebilir.

NFP bünyesindeki sosyalistlerin gensoru önergesine destek vermemesi veya aşırı sağın, sol ittifakının önergesine destek vermekten vazgeçmesi durumunda hükümet düşmeyebilir.

Fransa'da hükümetin düşmesi için 577 sandalyeli Mecliste görev alan 289 vekilin gensoru önergesini desteklemesi gerekiyor.