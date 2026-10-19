Fransa İçişleri Bakanı Nunez, sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından istifasını sundu

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sarı yeleklilerin gösterilerini iyi yönetemediği yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sunduğunu bildirdi.

Bakan Nunez, bu sabah konuk olduğu France Inter radyosunda, sarı yeleklilerin 17 Ekim'deki gösterilerini kastederek "İstifamı sundum çünkü tüm bu yaşananlardan ben sorumluyum" dedi.

Kamu yararı bilincine sahip olduğunu söyleyen Nunez, meydana gelen hasar göz önüne alındığında istifasını sunmasının en doğru şey olduğunu belirtti.

Nunez, şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını istediğine işaret ederek, sarı yeleklilerin gösterileri için 200 bin katılım öngördüklerini ancak bu sayının 17 Ekim'de 550 bini aştığını kaydetti.

Bazı büyük kentlerde yüzlerce dükkanın yağmalandığını hatırlatan Nunez, "Esnafa bakıp da 'Kontrolü kaybetmedik' diyemeyiz" şeklinde konuştu.

Macron, Nunez'in istifasını reddetti

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macron, Nunez'in dün sunduğu istifayı mevcut durumda kolluk kuvvetlerinin yönetiminde devamlılık gerektiği gerekçesiyle reddetti.

Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca Nunez'e sahada ortalığı kırıp dökenlere karşı en hızlı şekilde yeni eylem yöntemleri uygulaması talimatı verdi.

Sarı yeleklilerin gösterileriyle ilgili öngörü ve istihbarat konusundaki eksiklere​​​​​​​ dikkati çeken Macron, Nunez'den bu konuda şeffaflık talep etti.

Nunez'in sarı yeleklilerin gösterileri sırasında ciddi şiddet olaylarının yaşandığı, ülkenin en büyük ikinci kenti Marsilya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık bin polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Öte yandan, solcu, çevreci ve aşırı sağcı siyasetçiler, gösterileri iyi yönetemediği gerekçesiyle Nunez'i eleştirerek, istifa etmesini talep etmişti.

Macron dün yaptığı konuşmada, ülkesinin düzen ve sükunete ihtiyacı olduğunu belirterek, valilerin bazı gösterileri yasaklama kararı alabileceklerini açıklamıştı.