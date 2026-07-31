Fransa, İspanya sınırında kontrolleri sıkılaştırdı

Fas’ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya idaresindeki Sebte’ye on binlerce düzensiz göçmenin geçmesi üzerine Fransa sınır güvenliğini en üst seviyeye çıkardı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, İspanya sınırındaki mobil ve sabit denetim noktalarının takviye edildiğini bildirdi. Avrupa genelinde tırmanan göç baskısı sebebiyle iki ülke arasındaki koordinasyon artırıldı.

Sınır hatlarında Hızlı Sınır Müdahale Gücü dönemi

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Akdeniz’in güneyinde gelişen ani insani hareketlilik karşısında İspanya sınırında olağanüstü güvenlik tedbirleri aldıklarını duyurdu. Fas kıyılarından İspanya’nın Kuzey Afrika’daki özerk şehri Sebte’ye yönelik gerçekleşen kitlesel düzensiz göçmen hareketliliğinin ardından harekete geçen Paris yönetimi, pürüzsüz bir denetim mekanizması kurmak amacıyla sınır bölgelerine ek kolluk kuvvetleri konuşlandırdı. Nunez, sınır noktalarında daha kapsamlı ve ani denetimler gerçekleştirebilmek amacıyla Hızlı Sınır Müdahale Gücü’nün operasyonel hale getirildiğini bildirdi. Fransız makamları, halihazırda bölgede görev yapan hareketli birimlerin tahkim edildiğini ve sınır ötesinden gelebilecek herhangi bir kolektif geçiş girişimine karşı tüm geçiş güzergahlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Sebte’deki durum Avrupa’yı alarm durumuna geçirdi

Fas’ın kuzeyindeki Fenidek sınır hattından yüzerek veya yürüyerek İspanya toprağı Sebte’ye ulaşmaya çalışanların sayısı resmi tahminlere göre son yirmi dört saatte kırk dokuz bin barajını aştı. Bölgedeki güvenlik mekanizmalarının yoğun baskı altında kalması ve yaşanan can kayıpları üzerine İspanya hükümeti kente askeri birlikler sevk ederken, bu gelişmeler dalga dalga tüm Avrupa Birliği başkentlerinde güvenlik tartışmalarını alevlendirdi. İspanyol yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Fransa İçişleri Bakanlığı, ulusal güvenliği ve Schengen alanının iç dengelerini korumak adına sınır kapılarındaki kimlik ve araç kontrollerini en katı düzeyde yürütmeye başladı. Nitekim İtalya gibi diğer birlik üyelerinden de İspanya’nın Schengen üyeliğinin askıya alınması yönünde çağrılar yükselirken, Fransa'nın attığı bu hızlı adım, düzensiz göçmen dalgasının Avrupa içlerine yayılmasını engellemeye yönelik korumacı bir reflekse dayandırıldı.