Fransa, İspanya'ya 2 yangın söndürme ve 1 koordinasyon uçağı gönderecek

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, birçok şiddetli orman yangınından etkilenen İspanya'nın AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Avrupa'ya dayanışma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

"İki yangın söndürme ve bir koordinasyon uçağının İspanyol makamlarının hizmetine sunulacak"

Retailleau, Fransa'nın komşu ülke İspanya'nın bu talebine olumlu yanıt verdiğini belirterek, bu sabah Nimes kentindeki sivil güvenlik üssünden kalkacak olan iki yangın söndürme ve bir koordinasyon uçağının İspanyol makamlarının hizmetine sunulacağını duyurdu.

Bu uçakların İspanya'da iki gün görev yapacağını anlatan Retailleau, Fransa'nın AB'nin Sivil Koruma Mekanizması'nın önemli bir aktörü olduğunu kaydetti.

İspanya'nın kuzeybatı ve güneybatı bölgelerini etkileyen orman yangınlarından dolayı 10 binden fazla kişi tahliye edilmişti.