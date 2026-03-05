Fransa İsrail'i uyardı: Lübnan’a kara harekatı olmasın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu’da artan gerilim üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede dikkat çekici bir mesaj verdi. Macron, Lübnan’ın toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar açısından kritik olduğunu vurgulayarak, İsrail’in bu ülkeye yönelik kara harekâtından uzak durması gerektiğini ifade etti.

Paris’in kırmızı çizgisi: Lübnan’ın bağımsızlığı

Macron’un açıklaması, Fransa’nın uzun süredir Lübnan’ın bağımsızlığı ve istikrarı konusunda gösterdiği hassasiyetin yeni bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Paris yönetimi, geçmişte de Beyrut’a yönelik askeri baskıların bölgesel dengeleri bozacağı uyarısında bulunmuştu.

İsrail’in güvenlik gerekçeleriyle sınır hattında sürdürdüğü operasyonlar, Lübnan tarafında endişe yaratırken, Macron’un mesajı uluslararası kamuoyunda “önleyici diplomasi” adımı olarak yorumlandı. Fransa, özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde Lübnan’ın güvenliğini destekleyen ülkeler arasında öne çıkıyor.

Macron’un Netanyahu’ya yaptığı çağrı, Avrupa’nın Orta Doğu’daki gelişmelere dair tutumunu da ortaya koyuyor. Fransa, bölgede yeni bir çatışma dalgasının önlenmesi için diplomatik baskı ve diyalog kanallarını devreye sokmayı hedefliyor.

Bu açıklama, İsrail’in atacağı adımlar ve Lübnan’ın vereceği tepkiler açısından önümüzdeki dönemde yakından izlenecek. Özellikle kara harekatı ihtimalinin masadan kalkıp kalkmayacağı, bölgedeki dengeleri doğrudan etkileyecek.