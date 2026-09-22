Fransa, Netanyahu'nun New York'a giden uçağının hava sahasından geçmesine izin verdi

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Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'ta devam eden 81. Genel Kurulu'na katılması bekleniyor.

Fransız diplomatik bir kaynaktan yapılan açıklamada, Fransa'nın, BM'nin 81. Genel Kurulu'na gitmekte olan Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin verdiği belirtildi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız Üyesi Emma Fourreau, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama emri olmasına rağmen Fransa, bir kez daha suçlu Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmesi için Fransız hava sahasında uçmasına izin veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fourreau, Fransa'nın buna 5. kez izin verdiğini vurgulayarak, ülkesinin kendisini küçük düşürdüğü ve uluslararası hukuku çiğnediği bu duruma son vermenin zamanının geldiğini savundu.

Netanyahu'nun uçağı defalarca Avrupa ülkelerinin hava sahasından geçmişti

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Fransa daha önce şubat, nisan, temmuz 2025'te ve bu yılın temmuz ayında Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin vermişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım 2024'te tutuklama emri çıkarmıştı.

O tarihten bu yana Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı seyahatlerde kullandığı uçak, defalarca Roma Statüsü'ne taraf Avrupa ülkelerinin hava sahasından geçmişti.