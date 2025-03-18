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Fransa nükleer genişleme planını ilerletiyor! 6 reaktör inşa edecek

Fransa, EPR2 programı kapsamında Penly, Gravelines ve Bugey'de reaktörler inşa edecek. İlk ünitelerin 2038'e kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Fransa nükleer genişleme planını ilerletiyor! 6 reaktör inşa edecek
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Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağrısıyla düzenlenen Nükleer Politika Konseyi'nin (CPN) önemli toplantısının ardından, uzun vadeli enerji stratejisinin bir parçası olarak altı yeni nükleer reaktör inşa etme planlarını ilerletiyor.

Elysee Sarayı: 6 reaktör inşa edilecek

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılından bu yana her yıl ulusal nükleer adımları belirlemek üzere adımlar atan Nükleer Politika Konseyi (CPN), dün dördüncü kez toplandı.

2038 yılına kadar devreye alınacak

Toplantıda, halihazırda nükleer santrallerin olduğu Penly, Gravelines ve Bugey'de 6 yeni Avrupa basınçlı su reaktörü inşa edilmesine karar verildi. Reaktörlerin ilkinin 2038 yılına kadar devreye gireceği belirtildi.

Yeni nükleer reaktörlerin "Fransa’nın mevcut jeopolitik çerçevede uranyum egemenliğini sağlamasına" hizmet edeceği kaydedildi.

Elektrik ihtiyacını karşılıyor

Fransa'da nükleer enerji ülkedeki elektrik üretiminin ana kaynağını oluşturuyor. Fransızlar elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini nükleer enerjiden elde ediyor.

Öte yandan Fransa yeşil enerjiye dönüşüm kapsamında nükleer enerjinin diğer kaynaklar arasındaki oranını 2035'e kadar yüzde 50'ye düşürmeyi planlıyor.

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