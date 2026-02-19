Fransa öncülüğünde Hindistan’da, sağlıkta yapay zeka merkezi kuruldu

Yeni kurulan merkez, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Delhi kampüsünde faaliyet gösterecek ve yapay zeka uygulamalarıyla hastalık teşhisi, tedavi planlaması ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmayı hedefleyecek. Macron, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin etik ve sorumlu yapay zeka kullanımına öncelik vereceğini ve iki ülkenin teknoloji ve sağlık alanındaki işbirliğini derinleştireceğini vurguladı.

Hindistan’dan merkezin rolüne vurgu

Hindistan tarafı da merkezin, ülkedeki tıp araştırmalarının ve eğitim programlarının uluslararası standartlara taşınmasında önemli rol oynayacağını belirtti. Açılış kapsamında ayrıca öğrenci değişimi, eğitim ve ortak araştırma projeleri gibi alanlarda yeni iş birlikleri de duyuruldu.

Uzmanlar, Fransa ve Hindistan’ın bu girişiminin küresel sağlık teknolojileri alanında stratejik bir adım olduğunu ve özellikle yapay zekanın etik kullanımını teşvik etme açısından örnek teşkil edebileceğini ifade ediyor. Merkezin ilk aşamada, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi öncelikli sağlık sorunlarına yönelik yapay zeka çözümleri geliştirmesi planlanıyor.