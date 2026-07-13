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Fransa, Rusya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracak

Fransa, Avrupa ülkelerinde casusluk amacıyla siber saldırılar düzenlediği gerekçesiyle Rusya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Fransa, Rusya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracak
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, RMC ve BFMTV kanallarında katıldığı programda, Rusya'nın Avrupa ülkelerindeki siber faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Barrot, Rusya'nın "onlarca Avrupa ülkesine yönelik sabotaj ve casusluk amacıyla geniş çaplı siber saldırı kampanyaları" yürüttüğünü belirtti.

Bu saldırılara tepki gösteren Barrot, gelecek günlerde Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını ifade etti.

Ayrıca Barrot, saldırılarla bağlantılı 9 kişi ve kuruma da yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı 4 yılı geride bırakırken, Avrupalı ülkeler savaş nedeniyle yaptırım uyguladıkları Rusya'nın Avrupa'da kamuoyunu ve seçimleri etkilemek için siber saldırılar düzenlediğini ileri sürüyor.

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