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Fransa, temmuzda tarihinin en sıcak ayını yaşadı

Fransa’da temmuz, 24 dereceyi aşan ortalama sıcaklığıyla en sıcak ay olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi
AA
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Fransa, temmuzda tarihinin en sıcak ayını yaşadı
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Meteoroloji ajansı Meteo-France’tan yapılan açıklamada, ülke 1990’da sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başladığı dönemden bu yana en sıcak temmuzunu yaşadı.

Meteo-France, temmuzda ortalama sıcaklıkların 24,9 derece olduğunu açıkladı.

Fransa’daki önceki ortalama sıcaklık rekorları, 2003 Ağustos’unda 24,8 derece, 2006 Temmuz’unda ise 24,4 derece olarak kaydedilmişti.

Ayrıca Fransa’da yüzde 70 yağış açığının olduğu temmuz ayı kayıtlara geçen en kurak üçüncü temmuz oldu.

Uzmanlar rekor seviyelere yükselen sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini arttırdığını belirtiyor.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektar alan kül oldu.

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