  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak
Takip Et

Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın altyapı hizmetlerini hedef aldığı Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlanması yönünde anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak
Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yoğun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarının milyonlarca Ukraynalının elektrik ve ısıtma hizmetlerinden mahrum kalmasına yol açtığına dikkati çeken Macron, Fransa'nın Ukrayna'nın kışı atlatması için yanında olacağını kaydetti.

Macron, Zelenskiy ile Ukrayna'ya radar ve hava savunma sistemleri tedarikine ilişkin anlaşma imzaladıklarını da duyurdu.

Ukrayna'ya destek konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğünü ifade eden Macron, enerji güvenliği için Karadeniz'de sükunetin sağlanması çağrısı yaptı.

BM 81. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Macron, ABD Başkanı Trump ile de görüşmüş ve bu görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söylemişti.

California, yapay zeka için acil kapatma mekanizması hazırlıyorCalifornia, yapay zeka için acil kapatma mekanizması hazırlıyorDünya
En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka Eylül 2026 güncel promosyon tutarlarıEn yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka Eylül 2026 güncel promosyon tutarlarıEkonomi
Galatasaray'da Osimhen'in sahalara döneceği maç belli olduGalatasaray'da Osimhen'in sahalara döneceği maç belli olduSpor
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 22 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 22 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi