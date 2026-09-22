Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yoğun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarının milyonlarca Ukraynalının elektrik ve ısıtma hizmetlerinden mahrum kalmasına yol açtığına dikkati çeken Macron, Fransa'nın Ukrayna'nın kışı atlatması için yanında olacağını kaydetti.

Macron, Zelenskiy ile Ukrayna'ya radar ve hava savunma sistemleri tedarikine ilişkin anlaşma imzaladıklarını da duyurdu.

Ukrayna'ya destek konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğünü ifade eden Macron, enerji güvenliği için Karadeniz'de sükunetin sağlanması çağrısı yaptı.

BM 81. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Macron, ABD Başkanı Trump ile de görüşmüş ve bu görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söylemişti.