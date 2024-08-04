Fransa, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısı yaptı

Fransa Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde Lübnan'a ilişkin seyahat uyarısına yer verildi.

Açıklamada, Orta Doğu'da artan gerilim ve bölgedeki istikrarsız güvenlik ortamı dolayısıyla Lübnan'daki Fransız vatandaşlarına "mümkün olan en kısa sürede" ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

Daha önce yapılan "Lübnan'a seyahat edilmemesi" uyarısının hatırlatıldığı açıklamada, halihazırda Lübnan'da bulunan Fransız vatandaşlarına yönelik "son derece dikkatli olmaları" ve Beyrut'taki Fransa Başkonsolosluğunun internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri önerileri de yinelendi.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.