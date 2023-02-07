Fransa ve Almanya, Washington gezisinde ABD sübvansiyonlarını müzakere ediyor

Fransa ve Almanya ekonomi bakanları, Salı günü Washington'daki meslektaşlarıyla müzakerelere başlarken, ABD'nin Enflasyon Düşürme Yasası'nın Avrupalı ​​şirketleri olabildiğince kucaklaması için baskı yapacaklarını söylediler.

İkili, yeni teknolojilere yatırımı destekleyerek ve sübvanse ederek yeşil geçişi hızlandırmak için tasarlanan yasaya Avrupa başkentlerinde artan hoşnutsuzluğu iletmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Hedefimiz Avrupa bileşenlerinin, Amerikan ürünlerine verilecek vergi avantajlarına ve sübvansiyonlara dahil edilebilmesi için Enflasyon Düşürme Yasası çerçevesine dahil edilmesidir." dedi.

Kanadalı ve Meksikalı şirketler, durumdan yararlanmaya uygun olsa da, yasa Avrupalı ​​rakiplerine yardımcı olmuyor.

Hazine Bakanı Janet Yellen, ticaret temsilcisi Katherine Tai ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo'ya itirazlarını sunacak olan Le Maire ve Alman mevkidaşı Robert Habeck, Avrupalı ​​şirketlerin dezavantajlı duruma düşebileceğinden korkuyor.