Fransa ve Rum yönetiminden Akdeniz'de ortak tatbikat

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemilerinin, Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdikleri bildirildi.

GKRY Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ALASIA devriye gemisiyle, Fransız Donanması'na ait Languedoc firkateyninin, Akdeniz'de Limasol kenti açıklarında denizde keşif, ileri manevralar çerçevesinde çeşitli taktik hareketleri içeren bir tatbikat icra ettiği belirtildi.

Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait 1 AW-139 helikopterinin de manevralara hava desteği sağladığı kaydedilen açıklamada, tatbikatın, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun "dost ülkelerin" silahlı kuvvetleri ile geliştirdiği uluslararası ortaklıklar ağının bir parçası olduğu vurgulandı.