Fransa vizesi için randevu sistemi değişiyor: İşte yeni kurallar

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Fransa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarını ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Fransa hükümetinin resmi vize portalı France-Visas'ta yayımlanan bilgilere göre, Türkiye'deki vize başvurularında randevu sistemi 15 Ekim 2026 itibarıyla değişecek.

Yeni uygulamayla birlikte turistik ve özel ziyaret amaçlı kısa süreli Schengen vizesi başvurularında bekleme listesi sistemi kullanılacak.

Başvuru sahipleri, doğrudan randevu tarihi seçmek yerine Fransa'nın yetkilendirdiği aracı kurum VFS Global üzerinden bekleme listesine kayıt yaptırabilecek.

İki ayrı bekleme listesi

Yeni sistemde başvuru sahipleri, daha önce aldıkları Schengen vizelerine göre iki farklı kategoriye ayrılacak.

İlk bekleme listesi, daha önce Schengen vizesi almış ve vizesinin geçerlilik süresi son iki yıl içerisinde sona ermiş kişiler için oluşturulacak.

İkinci liste ise ilk kez Schengen vizesine başvuracaklar ile önceki vizesinin süresi iki yıldan daha önce dolmuş kişileri kapsayacak.

Böylece turistik ve özel ziyaret amaçlı başvurular, vize geçmişine göre ayrı listeler üzerinden yürütülecek.

Yeni uygulama kapsamında Ankara'da uluslararası taşımacılık yapan tır şoförleri için de ayrı bir bekleme listesi oluşturulacak.

Fransa'nın resmî açıklamasına göre, düzenleme kapsamında bulunmayan diğer vize kategorilerinde mevcut randevu alma yöntemleri değişmeyecek.

Randevu sistemi nasıl olacak?

Fransa vizesi için başvuru yapmak isteyenler, öncelikle France-Visas internet sitesi üzerinden vize başvuru formunu dolduracak.

Ardından VFS Global'in randevu sistemine yönlendirilecek başvuru sahipleri, seyahat amaçlarına ve vize geçmişlerine uygun kategori üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek.

Resmî bilgilendirmeye göre, randevu talebinin sisteme alınmasının ardından başvuru sahiplerine e-posta gönderilecek.

Randevu tarihi tahsis edildiğinde ise başvuru sahibinin üç gün içerisinde çevrim içi hizmet bedeli ödemesini gerçekleştirerek randevusunu onaylaması gerekecek.

Belirtilen süre içerisinde onaylanmayan randevular otomatik olarak iptal edilecek.

Fransa'nın Türkiye'deki vize başvuruları VFS Global'in İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'teki merkezleri aracılığıyla kabul ediliyor.

Vize başvurularına ilişkin nihai kararlar ise Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından veriliyor.

NTV'nin aktardığına göre Fransız makamları, yoğunluk nedeniyle kısa süreli vize başvurularında randevu bekleme süresinin birkaç haftayı bulabildiğini belirtiyor.

Yetkililer, planlanan seyahat tarihinden en az 15 gün önce başvuru yapılması gerektiğini hatırlatırken yeni sistemde başvuru sahiplerinin işlemlerini daha erken başlatması önem taşıyor.