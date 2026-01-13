Fransa'da 10 aylık gönüllü askerlik dönemi başladı

Fransız ordusu, yeni hayata geçirilen gönüllü askerlik programı kapsamında ilk başvuruları almaya başladı. İlk katılımcıların kışlalara eylül ayında teslim olmaları bekleniyor.

Programın ilk yılında 3 bin kişinin silah altına alınması hedefleniyor. Bu sayının kademeli olarak dört yıl içinde yılda 10 bine kadar artırılması planlanıyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre yeni sistemin savunma bütçesine yaratacağı ek maliyetin ise 2026'da 150 milyon euroyu bulacağı, 2026-2030 döneminde toplam faturanın 2,3 milyar euroya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kadın veya erkek 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere açık olan ve aylık 800 euro maaş vaat edilen program kapsamında adaylar; kara, hava veya deniz kuvvetlerine internet üzerinden veya bölgesel askerlik başvuru merkezlerinden bizzat başvuru yapabilecek.

Fransız ordusunda gönüllüler ne yapacak?

Program kapsamında gönüllülere önce bir aylık temel eğitim verilecek.

Ardından ordu içinde dokuz ay süreyle bir göreve atanacaklar. Gönüllüler bu sürede aktif görevdeki askerlerle aynı işleri yerine getirecek ancak yurt dışında bir göreve gönderilmeyecekler.

Katılımcıların ordu içinde; doğal afetlerde yardım, terörle mücadele kapsamında gözetleme gibi görevler üstlenecekleri, ayrıca İHA operatörlüğünden fırıncılığa, mekanik, elektrik işlerinden sağlık personelliğine kadar uzanan farklı pozisyonlarda çalışabilecekleri belirtildi.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, programın ardından katılımcıların silahlı kuvvetlerde kalmayı tercih edebileceğine vurgu yaptı.

Almanya'da da benzer bir program başladı

Fransa, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 1996 yılında zorunlu askerliği kaldırmıştı. Ülkenin profesyonel ordusunda hâlihazırda yaklaşık 200 bin asker görev yapıyor.

Orduya gönüllü asker çekme çabaları, uzun yıllar ABD'nin sağladığı güvenlik şemsiyesinin Donald Trump döneminde sorgulandığı ve kıtaya yönelik Rusya kaynaklı tehdit algısının güçlendiği bir dönemde artan acil güvenlik ihtiyacına bir yanıt olarak görülüyor.

Almanya'da da orduya daha fazla gönüllü personel bulabilmek için bu yılın başında yeni bir program uygulanmaya başlanmıştı.

Bu kapsamda 18 yaşına gelen tüm erkeklerden, askerlik yapmak isteyip istemediklerine dair bir formu zorunlu olarak doldurmaları isteniyor.

Asgari altı ay süreyle silah altına alınacak gönüllülere aylık 2 bin 600 euro brüt maaş teklif ediliyor.