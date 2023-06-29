Fransa’da 10 kentte sokağa çıkma yasağı

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün anısına düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı ise 10'u buldu. Protestoların dördüncü gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı. Olaylar Belçika’ya da sıçradı.

Polisin açtığı ateş sonucu ölen genç sürücünün anısına Nanterre kentinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce protestocu polis karşıtı sloganlar attı, gösterinin güzergahı üzerindeki araçları ateşe verdi.

Ulaşıma durdurma kararı

Paris ve çevresinde toplu taşıma kısmi olarak askıya alınırken, patlak veren sokak olayları nedeniyle valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi.

BM'den açıklama: Irkçılık sorunları ciddi şekilde ele alınmalı

Sokaklardaki protestolara ilişkin ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğu yetkililerce dile getirilirken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi. Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır." ifadesini kullandı.

BM, Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen genç için düzenlenen protestolara ilişkin ise "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar hızla soruşturulmalıdır." mesajını verdi.

OHAL çağrıları

Fransa Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Fransız kolluk kuvvetlerindeki ırkçılık ve ayrımcılığa ilişkin açıklamasını "asılsız suçlama" olarak niteledi ancak ülkede aşırı sağ siyasetçiler hükümete OHAL çağrısı yaptı ve aksi durumda "iç savaş" çıkacağını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede çıkan olayların ardından tüm ebeveynleri sorumlu olmaya ve çocuklarını evde tutmaya çağırdı.

Olaylarda 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı

Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların dördüncü gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı. Yetkililer, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun reşit olmayan çocuklardan oluştuğunu açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı getirilen kent sayısı 10'a yükseldi

Olaylar nedeniyle Fransa'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı ise 10'u buldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, bazı göstericiler Fransa bayrağını ateşe vermeye çalıştı ancak bayrak tutuşmadı.

Protestocular, Valilik binası yakınlarında polise yabancı cisimler attı, polis ve güvenlik görevlileri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa Milli Jandarmasına ait bir helikopter Nanterre kentinin üzerinde devriye geziyor.

Azerbaycan Devlet Televizyonu çalışanları saldırıya uğradı

Bu arada, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) çalışanları, Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gerçekleştirilen gösterileri haberleştirirken saldırıya uğradı.

AZTV'den yapılan açıklamada, muhabir ve kameramanın Fransa'daki gösterileri görüntüledikleri sırada saldırıya maruz kalarak hafif yaralandıkları bildirildi.

Saldırganların AZTV çalışanlarının kamerasını alarak kırdıkları, kendilerini ise silahla tehdit ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Fransız kolluk kuvvetlerinin bu olayı objektif bir şekilde soruşturması, gazetecilere silahla saldıranların tespit edilerek cezalandırılması ve verilen zararın tazmin edilmesi için gerekenin yapılması talep edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise gazetecilere yapılan saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Saldırının kısa sürede Fransız kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulmasını ve suçluların tespit edilerek cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanı Altun'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

“Avrupa'nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız makamlarının ve kolluk kuvvetlerinin saldırının faillerini derhal tespit edip yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı kıymetli kardeşim Sayın Hikmet Hacıyev'i de telefonla arayarak bu menfur saldırının aydınlatılması için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı kullanacağımızı kendisine ifade ettim.”

Fahrettin Altun, saldırıda yaralanan Azerbaycanlı gazetecilere acil şifalar diledi, kendileri nezdinde tüm kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Polis "kasten adam öldürme"den tutuklu yargılanacak

Fransa'da 27 Haziran'da, "dur" ihtarına uymayan araca ateş açarak 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücüyü öldüren polis memuru "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanacak.

Fransız basınındaki habere göre, Nanterre Savcılığı, bu hafta Nanterre kentinde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüye ateş açarak öldüren polisin "kasten adam öldürme" gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını belirtti. 38 yaşındaki polis memuru, La Sante Hapishanesine sevk edildi.

Fransa'nın gündemini sarsan ölüm

Bir polis memuru, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış ve 17 yaşındaki Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili Nanterre Savcılığı 2 ayrı soruşturma başlatırken, sürücüye ateş eden memur aynı gün gözaltına alınmıştı. Nanterre Savcılığı, polis hakkında "kasten öldürme" suçundan ön kovuşturma başlatmıştı.

Nael'in ölümüne tepkiler dinmiyor

Nael'in ölümüne tepki gösterenler Paris banliyölerinde ve ülke genelinde farklı kentlerde 2 gece üst üste sokağa inmişti.

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.

"OHAL gelir mi ?" tartışması

Fransız hükümeti vatandaşları sükunete çağırmaya devam ederken, ulusal basında "ülkede OHAL ilan edilmeli mi?" tartışmaları yer aldı.

Olaylar Belçika'ya sıçradı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. Gruba müdahale eden polis bazı kişileri gözaltına aldı.

Ulusal basına göre, genç yaşlardaki bir grup, Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Bunun üzerine, Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi. Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi.

TSİ 23.00 sularında olay yerine intikal eden polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıktı. Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı.

Olayların sıçradığı Brüksel'de 29 kişi gözaltına alındı

Fransa'da düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan grupla polis arasında çıkan arbede sonucunda gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı öğrenildi.

Yerel saatle 22.00'de gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp bazı araçları ateşe vermişti.

Polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıkmış, Anneessens metro istasyonu kapatılmış, bölgeye araç girişleri yasaklanmıştı. Gözaltıların ardından durum sakin seyrederken bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

Öte yandan Fransa'nın Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec kentleri başta olmak üzere sokaklarda başlayan protestolar ülke genelinde sürüyor.