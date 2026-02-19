Fransa'da 1,2 milyon banka hesabına yasa dışı erişim: Soruşturma başlatıldı

Fransız hükümeti, ocak ayı sonundan bu yana yaklaşık 1,2 milyon banka hesabına ait verilerin yasa dışı biçimde görüntülendiğini açıkladı.

Fransa Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kötü niyetli kişilerce ulusal banka hesapları veri tabanına yönelik gerçekleştirilen "yasa dışı erişimler" sonucunda ocak ayı sonundan bu yana yaklaşık 1,2 milyon hesaba ait bilgilere ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğü'nün (DGFiP) yürüttüğü incelemeler neticesinde, veri tabanına erişim yetkisi bulunan bir kamu görevlisinin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi sonucu bu ihlalin meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi. Söz konusu erişimlerde hesap sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve vergi numaraları gibi kişisel verilerin görüntülendiği aktarıldı.

Yetkililer, etkilenen hesap sahiplerinin bilgilendirileceğini, benzer ihlallerin önlenmesi ve güvenlik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Öte yandan, olayla ilgili olarak Fransa Veri Koruma Kurumu'na (CNIL) suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.