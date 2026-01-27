Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

  1. Ekonomim
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya yasağının Eylül ayında başlayacak yeni eğitim yılına kadar yürürlüğe girmesini sağlamak amacıyla yasal süreci hızlandırmak istediğini söyledi.

Meclis, 15 yaş altına sosyal medya yasağı için kapsamlı bir yasa tasarısını görüştü. Tasarıda liselerde telefon kullanımının yasaklanmasının da dahil olduğu birçok madde var.

Tasarının Şubat ortasında Senato'ya gelmesi ve onaylanması bekleniyor. Son onaylar da tamamlandıktan sonra 2026 eğitim-öğretim yılında yeni kurallar uygulanacak ve 15 yaş altı çocuklara ait olduğu tespit edilen hesaplar kapatılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından karara desteğini paylaştı.

