Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Meclis, 15 yaş altına sosyal medya yasağı için kapsamlı bir yasa tasarısını görüştü. Tasarıda liselerde telefon kullanımının yasaklanmasının da dahil olduğu birçok madde var.

Tasarının Şubat ortasında Senato'ya gelmesi ve onaylanması bekleniyor. Son onaylar da tamamlandıktan sonra 2026 eğitim-öğretim yılında yeni kurallar uygulanacak ve 15 yaş altı çocuklara ait olduğu tespit edilen hesaplar kapatılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından karara desteğini paylaştı.