  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransa'da 16 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm: Bin 350 okul kapatıldı
Takip Et

Fransa'da 16 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm: Bin 350 okul kapatıldı

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık bin 350 okul bir günlüğüne kapatıldı. Paris dahil 16 vilayette kırmızı alarm verildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa'da 16 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm: Bin 350 okul kapatıldı
Takip Et

Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık bin 350 okul tamamen veya kısmen bir günlüğüne kapatıldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Paris dahil 16 vilayette kırmızı alarm, 68 vilayette ise turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Ülkede gün içinde hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 41 derece olması bekleniyor.

Bazı araçların trafiğe çıkması yasaklandı

Etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 1350 okul tamamen veya kısmen bir günlüğüne kapatıldı. Dün de aynı gerekçeyle 750 okulda eğitime ara verilmişti.

Bu arada, sıcak havaların etkisiyle Paris ve çevresinde artan ozon kirliliği, yerel makamları harekete geçirdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, Paris ve çevresindeki bazı vilayetlerde yalnızca çevreyi en az kirleten belirli araçların trafiğe çıkmasına izin verileceğini, diğer tüm araçların ise trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

Söz konusu karardan kamu yararına çalışan araçlar muaf tutulurken, ilgili bölgelerde trafikteki hız limitleri de düşürüldü.

Fransa'da sıcak hava nedeniyle Tarn-et-Garonne vilayetindeki Golfech Nükleer Santrali'nin bir reaktörünün faaliyetleri 29 Haziran'dan itibaren durdurulmuştu.

Bursa'da 2 deprem oldu, İstanbul da sallandı! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan aktif fay uyarısıBursa'da deprem oldu, İstanbul da sallandı! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan aktif fay uyarısıGündem
Dünya
İran duyurdu: ABD’den saldırmama garantisi gelirse nükleer görüşmeler yeniden başlayacak
İran duyurdu: ABD’den saldırmama garantisi gelirse nükleer görüşmeler yeniden başlayacak
ABD, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkarılabileceği sinyali verdi
ABD, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkarılabileceği sinyali verdi
Meksika'da bir krematoryumda 383 ceset bulundu
Meksika'da bir krematoryumda 383 ceset bulundu
New York Times yazdı: Havayolu rotaları savaşlarla sarsıldı, mesafeler uzarken maliyetler katlandı
Havayolu rotaları savaşlarla sarsıldı, mesafeler uzarken maliyetler katlandı
İtalya yeni göçmen yasasıyla beraber kapılarını açıyor: 500 bin kişiye çalışma izni
İtalya kapılarını açıyor: 500 bin kişiye çalışma izni
Trump, Elon Musk'a yüklendi: Devlet teşvikleri olmasaydı Güney Afrika'daki evine geri dönerdi
Trump, Elon Musk'a yüklendi: Devlet teşvikleri olmasaydı Güney Afrika'daki evine geri dönerdi