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Fransa'da 2026'da 116 bin hektar alan kül oldu

Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, hükümet yıl başından bu yana 11 Paris şehir merkezi büyüklüğüne tekabül eden 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Fransa'da 2026'da 116 bin hektar alan kül oldu
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İçişleri Bakanı Laurent Nunez, France 2 kanalında katıldığı yayında, ülkede devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Nunez ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde geçen hafta başlayan yangınlarda şu ana kadar 42 bin hektar alanın yandığını ve 2 bin 500'ü aşkın itfaiye erinin ve 18 hava aracının müdahale ettiği yangının hala kontrol altına alınamadığını belirtti.

Ülke genelinde sene başından bu yana 13 bin 566 kez yangın çıktığını kaydeden Nunez şu ana kadar 116 bin hektardan fazla alanın yandığı bilgisini paylaştı.

Bu alan, Paris şehir merkezinin yaklaşık 11 katı büyüklüğünde bir alana karşılık geliyor.

Nunez, Fransa'nın en büyük yangın sezonlarından birinin görüldüğü 2022 yılında ise yıl boyunca 70 bin hektarın yandığını hatırlattı.

Yangın sezonu geçen yıllara kıyasla çok daha erken başlayan Fransa'da, Gironde vilayetinin yanı sıra Landes, Var ve Haute-Corse vilayetlerindeki yangınlar da günlerdir devam ediyor.

Yangınlar nedeniyle 200 bini aşkın kişi tahliye edildi.

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